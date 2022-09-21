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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد للحصول على مساعدات للمحتاجين وتسديد ديون من المؤسسة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم اليوم طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد بخطوات بسيطة من أجل طلب المساعدة المالية، تعتبر مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية هي من المؤسسات الكبيرة جدًا داخل المملكة العربية السعودية، فتحسين مستوى معيشة الأفراد في أي دولة هي خطوة من خطوات التطور فالقضاء على الفقر خطوة إيجابية كبيرة جدًا في مستقبل ومستوى الدولة التي قضت على هذا الفقر وهذا ما تسعى إليه الحكومة السعودية.
طرق تقديم طلب مساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد
يمكنكم تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية للحصول على المساعدة التي تحسّن من حالتك المادية من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- اكتب نموذج الطلب الخاص بك بشكل صحيح وبدون أي خطأ أو نقص من الأوراق المطلوبة.
- ثم ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية الرسمي.
- وبعد ذلك قم بتسجيل دخولك على الموقع سواء كنت جديد أم لديك حساب على الموقع.
- انقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” ثم حدد نوع المساعدة التي تحتاج إليها وترغب في الحصول عليها.
- اكتب بياناتك قبل النقر على أيقونة “تقديم الطلب” ويتم النظر في طلبك والتواصل معك في حالة قبوله.
شروط استحقاق مساعدة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية
هناك بعض الشروط الأساسية والضرورية التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم على طلب المساعدة والشروط هي كالآتي:-
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم على طلب المساعدة سعودي الجنسية.
- من الضروري إقامة المتقدم على المساعدة في المملكة العربية السعودية على الأقل قبل عام من تقديم الطلب.
- يجب ألا يكون الشخص المتقدم على المساعدة غير مستفيد من أي مساعدات مقدمة من أي مؤسسة خيرية أخرى.
- لا يجب أن يكون الشخص المتقدم لديه أي أصول عريقة أو أملاك خاصة به أو له أصول من الممكن أن تساعده في ذلك.
- على المتقدم أن يقوم بتقديم كل الأوراق الرسمية المطلوبة منك حتى تتمكن من تقديم طلب المساعدة وقبول طلبكم بعد النظر في الطلب الذي قمت بتقديمه.
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