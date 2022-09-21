نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 للقطاع الخاص والعام في جميع أنحاء المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت مؤخراً وزارة الموارد البشرية فى المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد أجازة اليوم الوطني السعودي 92 لعام 2022، حيث منحت وزارة الثقافة فى السعودية اليوم الوطنى أجازة رسمية، وإذا صادف هذا اليوم عطلية رسمية بالمملكة مثل الجمعة أو السبت أو أي مناسبة أعياد أخرى، يتم أخذ اليوم الذى يسبقه او يليه حسب قرارات الوزارة، ويعتبر اليوم الوطنى السعودي أجازة رسمية فى المملكة العربية السعودية منذ عام 2005، ويقوم السعوديين بالإحتفال بهذا اليوم بطريقتهم الخاصة تحت راية (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وذلك لتوثيق اللحظات الأولى لميلاد المملكة العربية السعودية.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92

وسيكون موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92 للعام الحالي 2022 يوافق يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، ولذلك سيحدث هذا تغييرات في العطلات للعاملين بالمملكة، فتم إصدار قرار بأت تصبح اجازة اليوم الوطني 92 يومي الأربعاء والخميس لجميع مواطني المملكة العربية السعودية، ونظراً لأن يومي الجمعة والسبت أجازة رسمية فأجازة اليوم الوطني السعودي سوف تستغرق مدتها 4 أيام وبعد ذلك يعود الموظفين إلى مزاولة أعمالهم بشكل طبيعي يوم 25 سبمتبر 2022، ويتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي كل عام ويقوم السعوديين فيه بالعديد من المناسك الدينية، وتقديم عدد هائل من العروض التجارية تحت شعار(هي لنا دار)، ويتم تعويض الموظف عن الإجازة لمن طرأ عليه العمل في اليوم الوطني، ويمنح إجازة رسمية لمدة يوم واحد بديلًا عن عمله في اليوم الوطني، بجانب تعويض مالي مناسب بديلًا للدوام في يوم الإجازة، وفي حال قبول أحد التعويضات يعتبر تنازلًا.

اليوم الوطني السعودي 92

ويرجع تاريخ موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 92، إلى نشأته قديماً حيث أصدر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أل سعود مرسوم ملكي بتحويل مدينة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عام 23 سبتمبر 1923، وفى العام الحالي تبدأ أجازة اليوم الوطنى يوم الاربعاء 21 سبتمبر 2022، ويوم الخميس 22 سبتمبر 2022 حتى يوم الجمعة، ويعد الاحتفال باليوم الوطنى السعودى مقدس لدى السعوديين، وهو من اضخم الاحتفالات بالمملكة حيث تكون فيه أضخم العروض العالمية والحفلات في جميع أنحاء المملكة.