نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل الدراسة في مصر.. التعليم توضح حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن حقيقة تأجيل الدراسة في مصر، وكانت وزارة التربية والتعليم مؤخراً قد أعلنت أن يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 هو أول أيام الدراسة بالمدارس، وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الحضور فى المدارس هذا العام ضرورياً، وذلك وسط الاجراءات الاحترازية للحد من تفشى فيروس كرورنا، حيث قامت الوزارة بجميع الاجراءات الاحترازية من تعقيم فصول وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية داخل المدارس، لذلك أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يوجد نية لتأجيل الدراسة فى مصر.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حول مايدور على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت الانترنت عن شائعات تأجيل موعد دخول المدارس، وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن موعد بدء الدراسة 2022\2023 يوم السبت الموافق 1 اكتوبر المقبل للمدارس الحكومية والخاصة والرسمية لغات والخاصة لغات والأزهر، وقرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن موعد بدء الدراسة فى المدارس الحكومية هو 1 أكتوبر2022.

هل تأجيل الدراسة في مصر حقيقة ام لا

وما يتم تداوله حالياً من إشاعات حول حقيقة تأجيل الدراسة في مصر يرجع إلى سوء الفهم حول قرارت وزارة التربية والتعليم بتأجيل الدراسة من يوم 23 سبتمبر 2022 إلى يوم 1 اكتوبر 2022 وذلك للمدارس الحكومية، الرسمية لغات، الازهر، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، حيث قررت أن تبدأ الدراسة أيضا فى الجامعات أول أكتوبر بالجامعات الحكومية مع الاتفاق مع الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالى.

وتبدأ الدراسة فى المدارس الحكومية يوم 1 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 14 يناير 2023 وبعد ذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، وتكون مدة الفصل الدراسى الأول 98 يوم بعد حذف يوم الجمعة والأجازات الرسمية، والفصل الدراسى الثانى يبدأ يوم 11 فبراير 2023 حتى 18 يونيو 2023 على أن تكون مدة الفصل الدراسى الثانى 96 يوم بعد حذف يوم الجمعة والأجازات الرسمية، وتقدر عدد أسابيع الدراسة للعام الدراسى الجديد 35 اسبوع، وبعد ذلك تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى، وتنتهى امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية يوم 3 يوليو ثم تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف التخصصات والثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية.