الفيدرالى الأمريكى يقرر سعر الفائدة اليوم

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يرتفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس، فى إطار جهود الولايات المتحدة لكبح التضخم الذى تعرضت له البلاد، بحسب قناة "إكسترا نيوز".
وكان مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، أعلن فى مايو الماضى، رفع معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أكبر رفع للفائدة بالولايات المتحدة منذ عام 2000.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن التضخم المستمر للضروريات الأساسية مثل الغاز والطعام، ترك المزيد من الأمريكيين بلا مأوى وملايين آخرين يخشون من أنهم سيفقدون منازلهم قريبًا، كما أبلغت الملاجئ فى جميع أنحاء البلاد عن زيادة مفاجئة فى أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن المساعدة، بينما يكافحون لتغطية أساسيات الحياة، وفى حين وصل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عامًا تسعى العديد من الأسر الأمريكية الفقيرة للتكيف مع الحياة دون دفعة كافية من التحفيز أو الحماية الحكومية لمنع طردهم من مساكنهم.
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