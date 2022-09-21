برلين تستضيف مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا فى 25 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - جاء الإعلان خلال كلمة المستشار الألمانى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

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