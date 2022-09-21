عاجل- بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين خلال كلمة للشعب الروسى، إن "أهداف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا لم تتغير"، مشيرا إلى أن "النظام فى كييف هو من بدأ هذه الحرب".
وتابع أن "الغرب يسعى لتدمير روسيا"، لافتا إلى أن "العمليات العسكرية فى أوكرانيا كانت ضربة استباقية".
كما أشاد بوتين بتصرفات الجيش الروسى خلال العملية العسكرية فى أوكرانيا، مضيفا أن موسكو ستبذل قصارى جهدها لضمان إجراء الاستفتاء فى دونباس، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
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