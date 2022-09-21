العالم اليوم - الروبل الروسي يتراجع بعد إعلان بوتن عن تعبئة جزئية للجيش

انتم الان تتابعون خبر الروبل الروسي يتراجع بعد إعلان بوتن عن تعبئة جزئية للجيش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - تراجع الروبل الروسي واحدا بالمئة إلى 61.2 مقابل الدولار الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن تعبئة جزئية للجيش في خطاب بثه التلفزيون الرسمي. وتعد هذه الخطوة تصعيدا كبيرا في الصراع.

وقال بوتن إنه وقع مرسوما بشأن التعبئة التجزئية يسري اعتبارا من اليوم. وأضاف أنه يدافع عن الأراضي الروسية وأن الغرب يريد تدمير البلاد، منذرا بأنه إذا استمر الغرب فيما وصفه "بالابتزاز النووي" فإن موسكو سترد بكل القوة التي لديها في ترسانتها الضخمة.

وأضاف: "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة لحماية شعبنا، هذا ليس خداعا".

وقال بوتن في خطابه إن هدفه هو "تحرير" منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وتابع أن معظم الناس في المنطقة لا يريدون الخضوع مجددا إلى ما سماه "عبودية" أوكرانيا.

وأمر بوتن أيضا، بزيادة التمويل لتعزير إنتاج البلاد من الأسلحة.