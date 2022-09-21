العالم اليوم - أول تعليق غربي على قرار بوتن بشأن التعبئة الجزئية

انتم الان تتابعون خبر أول تعليق غربي على قرار بوتن بشأن التعبئة الجزئية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - قالت وزيرة الخارجية البريطانية، جيليان كيجان، الأربعاء، إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الذي أعلن فيه التعبئة العسكرية الجزئية يمثل تصعيدا مقلقا.

وذكرت كيغان في حديث لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "يجب أخذ التهديدات التي وجهها (بوتن) على محمل الجد".

وكان بوتن أعلن في وقت سابق اليوم البدء في تطبيق التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.

وقال بوتن في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن "المواطنين الروس المجندين سيحصلون على وضع خاص وامتيازات عسكرية".