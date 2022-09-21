الصين تسجل 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:34 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الأربعاء إن الصين سجلت 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء منها 166 إصابة مصحوبة بأعراض و581 بلا أعراض.

وسجلت الصين 789 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 152 إصابة مصحوبة بأعراض و637 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 248644 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة لليوم الخامس على التوالي.

وفي شنغهاي أيضا لم يتم تسجيل أي إصابات محلية مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق، كما لم يتم أيضا تسجيل أي إصابة دون أعراض، بعد تسجيل حالة واحدة في اليوم السابق.