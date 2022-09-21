زيلينسكى يقلل من شأن الاستفتاءات المرتقبة لضم مناطق أوكرانية لروسيا

وقال زيلينسكى فى رسالته اليومية المسائية: "أشكر جميع أصدقاء أوكرانيا وشركائها على إدانتهم الشديدة والحازمة لنوايا روسيا تنظيم استفتاءات زائفة أخرى".
وقلّل الرئيس الأوكرانى من شأن الاستفتاءات المقرّرة فى أربع مناطق تسيطر عليها القوات الروسية.
وقال: "أتت اليوم بعض الأخبار الصاخبة من روسيا. لكن ماذا حدث؟ ما الجديد مقارنة بما قيل من قبل؟".
وأضاف أن موقفنا لا يتغيّر وفقاً لهذه الضوضاء أو لأى إعلان آخر، داعياً إلى مواصلة الضغط على روسيا.
وتابع الرئيس الأوكرانى: "فلنحافظ على وحدتنا ونحمِ أوكرانيا ونحرّر أرضنا ولا نظهر أى ضعف".
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