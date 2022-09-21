وزيرا خارجية أمريكا وبريطانيا يبحثان الأزمة فى أوكرانيا والتحديات الصينية

جدة - نرمين السيد - وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - فى بيان ورد على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية - بأن بلينكن التقى كليفرلى فى نيويورك، وسلطا الضوء على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لمحاسبة روسيا على عمليتها ضد أوكرانيا.
ووفقا للبيان فقد ناقش الوزيران مجموعة كاملة من المصالح والاهتمامات المشتركة، بما فى ذلك التحديات التى تشكلها الصين، والتعاون فى مجال الصحة العامة، ووضع الجهود نحو العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل للخطة الشاملة المشتركة العمل والتصدى للنشاط الإيراني.
وبحث الوزيران أهمية التوصل إلى حل تفاوضى مع الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بتنفيذ بروتوكول أيرلندا الشمالية.
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