العالم اليوم - أردوغان يلتقي رئيس وزراء إسرائيل..ويبحث معه مكافحة الإرهاب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 08:27 صباحاً - التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في نيويورك، في أول لقاء قمة بين قادة البلدين منذ سنوات، ويتوج اللقاء مسارا من خطوات تحسين العلاقات بين البلدين.
وقال مكتب لابيد في بيان رسمي، إنه التقى مساء الثلاثاء في نيويورك، الرئيس التركي،رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وهذا هو الاجتماع الأول بين رئيس وزراء إسرائيل ورئيس تركيا منذ الإعلان عن إعادة التمثيل الدبلوماسي الكامل وعودة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.
وأشاد لابيد بزيادة مستوى التمثيل وكذلك تعيين السفيرة الإسرائيلية الجديدة لدى تركيا، إيريت ليليان.
وقال البيان إن الزعيمين ناقشا محاربة الإرهاب في إسرائيل وبشكل عام.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره لأردوغان على تعاونه الاستخباراتي، لمواجهة محاولات إيران تنفيذ هجمات إرهابية على الأراضي التركية.
وتطرق الزعيمان إلى التعاون الاقتصادي والطاقة بين إسرائيل وتركيا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية.
وتحسنت في الأشهر الأخيرة العلاقات الإسرائيلية التركية، وفيما يلي أبرز التطورات على علاقة البلدين في الأشهر الأخيرة.
- مارس 2022: الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، يصل أنقرة ويلتقي أردوغان، في أرفع زيارة لمسؤول إسرائيلي منذ عام 2008.
- مايو 2022: وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يصل إلى إسرائيل، في أول زيارة لوزير خارجية تركي إلى الدولة العبرية منذ 15 عاما.
- يونيو 2022: يائير لابيد يزور تركيا ويعقد مباحثات مع جاويش أوغلو، ولم يكن لابيد حينها قد تولى رئاسة الحكومة الإسرائيلية، بل كان وزيرا للخارجية.
- يوليو 2022: إسرائيل وتركيا تبرمان اتفاقا يمكّن الطائرات الإسرائيلية من الهبوط والإقلاع مجددا في المطارات التركية مثل إسطنبول.
- أغسطس 2022: أعلنت إسرائيل وتركيا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما، بما يشمل إعادة السفراء والقناصل العامين.
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