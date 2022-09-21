نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة لحملة الثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين، من خلال موقعها الرسمي عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الثانوية العامة، للعمل بمواقع الشركة بالرياض والدمام وجدة.

وقد أعلنت الشركة أن التقديم لشغل الوظائف المعلنة متاح على بوابة التوظيف الخاصة بشركة الخطوط السعودية للتموين، ونتعرف الآن في هذا المقال على الوظائف والاشتراطات المطلوبة ورابط التقديم للوظائف كالتالي:-

وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

أمين الصندوق ، للعمل بالدمام، ويشترط أن يكون حاصل على درجة الدبلوم، وخبرة لا تقل عن سنة.

، للعمل بالدمام، ويشترط أن يكون حاصل على درجة الدبلوم، وخبرة لا تقل عن سنة. خدمات الاستقبال والإرشاد ، للعمل بالرياض، ويشترط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن الحد الأدنى.

، للعمل بالرياض، ويشترط أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن الحد الأدنى. سائق، للعمل بالدمام ، ويشترط الحصول علة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة.

، ويشترط الحصول علة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون حاصل على رخصة قيادة. مشغل هاي لودر ، للعمل بجدة، ويشترط الحصول على الثانوية العامة، كما يشترط أن يكون حاصل على رخصة قيادة سعودية.

، للعمل بجدة، ويشترط الحصول على الثانوية العامة، كما يشترط أن يكون حاصل على رخصة قيادة سعودية. استقبال صالة المطار ، للعمل بالرياض، ويشترط الحصول على درجة الدبلوم، وخبرة لا تقل عن سنة.

، للعمل بالرياض، ويشترط الحصول على درجة الدبلوم، وخبرة لا تقل عن سنة. شريك مبيعات ، العمل بالرياض، أن يكون حاصل على الثانوية العامة، وخبرة عملية لا تقل عن سنة.

، العمل بالرياض، أن يكون حاصل على الثانوية العامة، وخبرة عملية لا تقل عن سنة. وكيل الخدمة ، العمل بالرياض، ويشترط الحصول على الثانوية العامة، وخبرة عملية لا تقل عن سنتين.

، العمل بالرياض، ويشترط الحصول على الثانوية العامة، وخبرة عملية لا تقل عن سنتين. مساعد قائد فريق ، العمل بجدة، ويشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

، العمل بجدة، ويشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. نادل، العمل بجدة، ويشترط أن يكون حاصل على الثانوية العامة.

رابط وموعد التقديم لوظائف شركة الخطوط السعودية للتموين 1444

فقد أوضحت الشركة عبر موقعها الإليكتروني الرسمي، أن التقديم للوظائف متاح من خلال بوابة التوظيف الموحدة لشركة الخطوط السعودية للتموين، وذلك منذ يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر 2022، الموافق 24 صفر 1444.

الاشتراطات المطلوبة لوظائف شركة الخطوط السعودية للتموين 1444