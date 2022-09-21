ميقاتى يبحث تطورات المساعى الأمريكية بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه الثلاثاء بالوسيط الأمريكى فى ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية أموس هوكشتين، وذلك فى مقر إقامة ميقاتى فى نيويورك على هامش مشاركته فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. شارك فى الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والمستشار السفير بطرس عساكر.

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