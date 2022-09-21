نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن راتب التقاعد وموعد صرف راتب شهر صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المتقاعدين لا يعرفون طريقة صحيحة من أجل الاستعلام عن راتب التقاعد الخاص بهم نظراً لكبر سنهم وعدم المعرفة الكبيرة بالتكنولوجيا، ولذلك فإننا جئنا اليوم من أجل عرض طريقة سهلة وبسيطة من أجل معرفة راتب التقاعد، وهو يتم وفقاً لخطوات مرتبة وسهلة لن تأخذ منك وقتاً طويلاً، والآن تابع معنا المقال كامل للاستفادة من موضوعنا.

استعلام عن راتب التقاعد

أصبح الآن الاستعلام عن راتب التقاعد سهل وبسيط للغاية، وذلك لأن المؤسسة العامة للمتقاعدين قامت بإنشاء رابط إلكتروني خاص بها تستطيع من خلاله وبعد المرور بخطوات بسيطة أن تعرف قيمة راتبك الصحيحة، فلن تحتاج إلى الذهاب للمقر الحكومي للمؤسسة لمعرفة راتبك، بل من خلال خطوات بسيطة ستعرف كل المعلومات الخاصة بالراتب.

خطوات الاستعلام عن الراتب

الآن كل ما عليك فعله هو متابعة الخطوات التي سوف نذكرها لك جيداً حتى تتمكن من إجراء عملية استعلام سليمة حتى تصل إلى النتيجة النهائية وهي قيمة راتبك، وهذه الخطوات تكون:

يتم أولاً الدخول الى الموقع الإلكتروني الذي وضعته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول الى حسابك.

في الخطوة التي تليها سوف تضغط على كلمة “متقاعد”.

بعد ذلك سوف يظهر لك العديد من الخيارات وسوف تختار من بينهم “التعريف بالراتب التقاعدي” أو “التعريف بالمعاش التقاعدي”. ثم تقوم بالدخول على كلمة “ابدأ الخدمة”.

ثم قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك، ثم تأكد من أنك قمت بكتابته صحيحاً.

بعد ذلك قم بكتابة المرجع الذي صدر بشكل مباشر من خطابك.

ثم بعدها عليك أن تقوم بإدخال رمز التحقق المرئي الخاص بك.

بعد ذلك قم بعدها بالدخول على كلمة “معاينة”.

ثم بعد أن تقوم بكل هذه الخطوات بشكل صحيح سوف تبدأ عملية المعاينة للراتب التقاعدي الخاص بك.

بعد ذلك سيظهر أمامك على الشاشة قيمة راتبك الصحيحة بكل سهولة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر سبتمبر 2022

تم تحديد موعد صرف رواتب التقاعد للشهر الجاري. في تمام يوم الاحد الخامس والعشرين من سبتمبر 2022. الموافق 29 من صفر1444.

شرح مبسط لحساب راتب التقاعد

والآن نكون انتهينا من كتابة مقالنا اليوم والذي كان عن طريقة استعلام عن راتب التقاعد. من خلال الموقع الإلكتروني الذي وضعته المؤسسة من أجل عملية استعلام سهلة وبسيطة. ونتمنى اليوم أن نكون استطعنا افادتكم بقدر المستطاع