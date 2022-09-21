نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب البعض في معرفة خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر حساب المواطن حيث اهتمت الحكومة السعودية بتوضيح كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا البرنامج الخدمي المقدم من قبل الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا لمواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله، لضمان وصول الخدمات للفئات الفقيرة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر حساب المواطن

اهتم برنامج حساب المواطن بتوضيح طريقة إثبات عدم امتلاك عقار مؤجر، وهي كالتالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص ببرنامج حساب المواطن.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية الوطنية، اسم المستخدم، كلمة المرور.

ينبغي على المستخدم تحديث كافة بيانات المستفيد من خلال الدخول إلى منصة إيجار.

إرفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة التي تؤكد عدم تملك عقار.

وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة “إرسال”.

برنامج حساب المواطن

هو إحدى أهم وأقدم البرامج الخدمية المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، ودعم محدودي الدخل، وتخفيف أثر الإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة الدعم الحكومي بصفة عامة.

طريقة تقديم اعتراض على أهلية الاستحقاق

أتاح برنامج حساب المواطن إمكانية تقديم اعتراض على نتيجة الأهلية خلال فترة لا تتعدى 90 يوم، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص ببرنامج حساب المواطن.

كتابة بعض البيانات المطلوبة والتي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على أيقونة “دراسة الأهلية”.

لتقديم الاعتراض بنجاح على المستخدم النقر على أيقونة “رفع طلب اعتراض”

لمعرفة أسباب رفض طلب الأهلية.

إرفاق كافة الأوراق المطلوبة لضمان أحقية الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من هذا البرنامج الخدمي.

ينبغي على المتقدم تحديد سبب الاعتراض مع ضرورة الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

يتم الضغط على أيقونة “إرسال” للتأكد من رفع طلب الاعتراض.

في نهاية مقال خطوات إثبات عدم تملك عقار مؤجر حساب المواطن لضمان الحصول على كافة الخدمات المقدمة من هذا البرنامج الخدمي، مع توضيح طريقة تقديم اعتراض على أهلية الاستحقاق لضمان وصول خدمات البرنامج للمستفيدين.