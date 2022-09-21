نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسقاط المركبات القديمة إلكترونيًا بدون رسوم عن طريق الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسقاط المركبات، يود الكثير من المواطنين وكذلك المقيمين بالمملكة العربية السعودية من التخلص من المركبات الخاصة بهم، حيث أن هذه المركبات تكون قديمة، كما تكون في كثير من الأحيان تالفة، فنجدهم يودون التخلص منها من خلال بيعها، فنجد أن منصة أبشر توفر هذه الخدمة لكافة المواطنين السعوديين ومذلك المقيمين وذلك بالتعاون مع هيئة المرور، وذلك من أجل تسهيل عملية التخلص من هذه المركبات بشكل سريع دون أية عقبات.

اسقاط المركبات

حتى يمكن للمواطنين، أو أي شخص يقيم بالمملكة إسقاط مركباتهم، هناك بعض الخطوات التي يجب أن يقوموا بها، تلك الخطوات سوف تؤدي في نهاية الأمر إلى إسقاط المركبة في عدة دقائق، ودن أي مجهود.

الخطوة الأولى هي أن نقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

والخطوة الثانية هي اختيار الهدمة الخاصة بإسقاط المركبات القديمة.

الخطوة الثالثة علينا أن نقوم بعملية تحديد المكان الذي نتبعه، وذلك حتى يظهر لنا كافة المراكز المعتمدة القريبة من المنطقة التي نتبعها.

الخطوة الرابعة هي التوجه للمركز المعتمد الذي وقع عليه الاختيار.

والخطوة الخامسة نقوم بعملية إتمام الاتفاق مع المركز الذي سوف يتم إسقاط السيارة من خلاله.

الخطوة السادسة نقوم بتسليم رمز التحقق للمركز، والذي قد حصلنا عليه من خلال الرسالة النصية الخاصة بعملية التأكيد.

شروط إسقاط المركبات

هذه الشروط هي أحكام ملزمة لا يمكن إسقاط المركبات دوت تحقيق هذه الأحكام بشكل كامل.

يجب أن يكون صاحب السيارة على قيد الحياة، كشرط أساسي لإسقاط السيارة.

لابد أن يتم تسديد أية غرامات أو استحقاقات على السيارة.

السيارة التي يريد صاحبها إسقاطها، يجب ألا تكون خاضعة لطلب إسقاط آخر قيد التنفيذ.

الرخصة الخاصة بالسيارة لتبد أن تكون سارية.

لابد أن يقوم صاحب مركز إسقاط المركبات المعتمد، بالتعهد أنه سوف يقوم بتسليم كافة لوحات المركبات المسقطة، وذلك بعد 5 أيام كحد أقصى.

في ختام هذا المقال، نكون قد استعرضنا كافة النقاط التي تمكن مالك السيارة القديمة أو المهملة أن يسقطها تجنباً للغرامات، وأيضاً المعلومات التي ترتبط بكيفية اسقاط المركبات.