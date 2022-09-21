خطوات اسقاط المركبات عبر أبشر والشروط absher.sa

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عمر شويل - جدة خطوات اسقاط المركبات عبر أبشر، الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون بشكل مستمر عن كيفية التخلص من سيارتهم القديمة التالفة، حيث أصبح لا حاجة لها، فهم يريدون القيام ببيعها، فنجد أن الحكومة بالمملكة وتفر هذه الخدمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، كما أن هذه الخدمة لم تقدم فقط للمواطنين الأصليين بالمملكة، ولكن يمكن استفادة المقيمين أيضاً من تلك الخدمة.

خطوات اسقاط المركبات عبر أبشر

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.

بعد الدخول على هذه المنصة، سوف يعرض أمامنا عدة اختيارات علينا أن نختار من بينها، إسقاط السيارات القديمة، فنقوم بالذهاب عليها.

بعد ذلك علينا أن نقوم بتحديد المنطقة التي نكون تابعيين لها، وذلك من أجل أن يظهر لنا كافة مراكز الخاصة بالإسقاط التي تكون معتمدة.

هنا نقوم بالتوجه لأقرب مركز من هذه المراكز.

بعد ذلك يتم القيام بتسليم المركبة، وكذلك اللوحة.

كما سوف يصلك رمز تأكيد على الهاتف الجوال.

ماهي شروط إسقاط المركبات؟

هناك عدة شروط لابد أن يلتزم بها صاحب المركبة، وذلك حتى يتمكن من إسقاط سيارته المهملة أو التالفة من خلال منصة أبشر، وعند مخالفة أي شرط من هذه الشروط، فلا يتم قبول طلب الإسقاط.

إذا كان هناك أية غرامات، أو ديون على المركبة فيجب القيام بسدادها حتي يمكن أن بتم إسقاط المركبة.

لا يمكن إسقاط المركبة، إذا كان مالكها أو صاحبها متوفي، فشرط أساسي أن يكون على قيد الحياة.

لابد أن تكون الرخصة الخاصة بالسيارة غير منتهية، أي يكون بها صلاحية.

حتى يتم إسقاط المركبة، يجي ألا يكون هناك طلب آخر على قيد التنفيذ.

من الشروط الهامة، أن يقوم صاحب المركز المعتمد المخصص لشراء السيارات، بتسليم كافة اللوحات الخاصة بالمركبات التي تم إلغاء تعهدها، وذلك في مدة لا تتعدى 5 أيام فقط.

في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا لحضراتكم، المعلومات الهامة التي تبحثون عنها والتي تربط بشكل كبير بموضوع مقالنا، كما أنها سوف تساعدكم في التعرف على أهم خطوات اسقاط المركبات عبر أبشر.