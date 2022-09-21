نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية عبر بوابة سكنى sakani.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية باعتبارها من أهم الخدمات المقدمة من قبل الحكومة السعودية للمواطنين، حيث قامت وزارة الإسكان السعودية بتوفير بعض الوحدات السكنية لبعض الفئات المحتاجة وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والأحكام، على المتقدم استيفاء هذه الشروط حتى يتمكن من الحصول على السكن المطلوب.

الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية

أتاحت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن أحقية المتقدم في الحصول على السكن برقم الهوية الوطنية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الرابط الخاص بالاستعلام عن طلب الإسكان عبر بوابة سكنى الاكترونية.

بعد ذلك يتم اختيار تسجيل الدخول ويعدها يتم اختاير تسجيل حساب جديد.

ثم يتم كتابة رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها لتأكيد الدخول على الموقع.

بعد ذلك يتم ادخال تاريخ الميلاد بشكل صحيح.

ثم يتم تسجيل كود التحقق المرئي الذي امامك ثم اختيار زر متابعة.

بعد ذلك يتم تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم، مع ضرورة كتابة رقم الجوال في الخانة المخصصة له.

على المتقدم اتباع التعليمات الموجودة لإنشاء كلمة المرور، ثم تسجيل كلمة المرور في المكان المخصص.

ثم يتم الدخول على أيقونة تسجيل.

بعد ذلك يتم الدخول على أيقونة “التقديم”، للانتقال إلى التقديم على البرنامج.

ثم تأكيد الموافقة على كافة الشروط والأحكام المعروضة على الشاشة الرئيسية وذلك بالضغط على أيقونة “موافق”.

بعد ذلك يتم تحديد نوع السكن، والضغط على أيقونة “استمرار”.

ثم يتم تعبئة بعض البيانات الشخصية والتي تتمثل في تاريخ الميلاد ورقم الهوية وغيرها.

بعد ذلك يتم الإجابة على كافة الأسئلة المطروحة لمواصلة الاستعلام.

ثم لاستكمال الاستعلام بنجاح ينبغي النقر على الحصول على حالة الاستحقاق.

في حالة كان المتقدم من مستحقي الدعم السكني، سيحصل على رسالة تؤكد الموافقة على طلب السكن على الفور.

أما في حالة الرفض، سيحصل المتقدم على رسالة توضح عدم استحقاقه للسكن، مع توضيح السبب.

طريقة التأكد من استحقاقك لدعم السكني | سكني

في نهاية مقال الاستعلام عن استحقاق سكني برقم الهوية حيث تم التعرف على طريق الاستعلام عن طلب الإسكان من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية بالتفصيل حتى يتمكن المواطن من معرفة إمكانية الحصول على السكن أم لا.