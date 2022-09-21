نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وشروط التسجيل والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في الفترة الحالية للقدرة على التقديم في الدعم السكني الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمحاولة تقديم السكن للمستضعفين سواء كانوا النساء الأرامل أو المطلقات لكي يجدوا المأوى الذي يحميهم هم وأولادهم ويوجد بعض الشروط التي لابد من توافرها للحصول على هذا الدعم.

رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

قد حددت الوزارة رقم مجاني مخصص لإستقبال جميع المكالمات من قبل جميع العملاء الذين يتساءلون عن بعض الإستفسارات، كما أن هذا الرقم يوجد به فريق من خدمة العملاء المخصص للرد على كافة الشكاوي من العملاء الذين يقومون بإجراءات الدعم السكني وهذا الرقم هو 199099 ويمكن التواصل عليه من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا لأن هذا هو توقيت العمل لخدمة العملاء، ومن الممكن أيضًا التواصل مع خدمة العملاء على الموقع الخاص بهم على صفحات التواصل الإجتماعي، أو من خلال البريد الإلكتروني.

خطوات التقديم على دعم سكني من خلال منصة سكني

يوجد بعض الخطوات التي حددتها وزارة الإسكان للقيام بها للتسجيل على الدعم السكني ومن ضمن هذه الخطوات الآتي:

الدخول على الموقع الخاص بمنصة سكني من خلال موقعها الرسمي.

إدخال بعض البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها.

كتابة البيانات الخاصة بجميع أفراد الأسرة.

في النهاية يتم الضغط على كلمة تأكيد الطلب.

الأوراق الرسمية اللازمة في التقديم

يوجد بعض الأوراق الرسمية التي لا يمكن التخلي عنها أثناء التقديم والتي منها الآتي:

ورقة رسمية لإثبات الدخل الشهري للمرأة التي تريد الحصول على الدعم.

ورقة رسمية تثبت عدد أفراد الأسرة، وإذا كان يوجد شخص أخر يعمل ولديه دخل شهري، وما هو الدخل الشهري للأسرة بالكامل.

ورقة رسمية بالإعالة تثبت أن هذه المرأة التي تريد الحصول على الدعم يتيمة.

في نهاية مقال رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ذكرنا جميع الأوراق المطلوبة التي لابد من تواجدها وتقديمها للحصول على الدعم، وذكرنا الرقم المجاني الذي يتم التواصل عليه، وذكرنا أيضًا طريقة التسجيل على موقع منصة سكني.