نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن راتب التقاعد متى ينزل وكيفية حسابه عبر pension.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من السعوديين المتقاعدين يريدون عمل استعلام عن راتب التقاعد متى ينزل ولكن لا يصلوا في النهاية إلى النتيجة المطلوبة، ولذلك فنحن جئنا اليوم لكي نعرفك كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد وما هو الموعد الذي يُصرف به حتى لا يفوتك موعد صرف الراتب مرة أخرى، كما أننا سوف نعطيك بعض المعلومات الإضافية بخصوص راتب التقاعد في السعودية.

استعلام عن راتب التقاعد متى ينزل

بعدما تأكدنا من موعد نزول الراتب التقاعدي جئنا لكي نخبرك به، وهو يكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، أي أنه في يوم الاحد 25 من سبتمبر 2022 الموافق 29 من صفر لعام1444 حيث يتم إيداع الرواتب في البنوك لكي تذهب لصرفها من حسابك البنكي، وبذلك فأنت لست بحاجة إلى الاستعلام عن موعد الراتب مرة أخرى.

كيفية حساب الراتب التقاعدي

سوف نخبرك في هذه الفقرة بالخطوات الصحيحة من أجل حساب قيمة راتبك النهائي، وإذا كنت تحتاج إلى آلة حاسبة عند تطبيق تلك الخطوات فلا مشكلة من ذلك، والآن يمكنك حساب راتبك التقاعدي كالآتي:

في أول خطوة عليك أن تقوم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

بعد ذلك سيظهر لك قائمة بها العديد من الخيارات لتختار من بينهم “الخدمات الإلكترونية”.

في الخطوة التالية سيظهر لك أيضاً مجموعة من الخيارات لتختار من بينهم “حاسبة المعاش التقاعدي”.

بعد ذلك سوف تختار بعد ذلك “بدء الخدمة” بعد أن تقوم بقراءة كل التفاصيل المكتوبة.

ثم قم بعدها بتحديد الجنس، ومن بعدها تحديد الخدمة التي عملت بها في وظيفتك.

بعد ذلك قم باختيار السبب الذي جعلك تترك خدمتك من بين الخيارات المقدمة لك.

ثم قم بكتابة قيمة آخر راتب حصلت عليه من العمل.

بعد ذلك يتم بعد ذلك كتابة عدد السنوات التي خدمت بها وبعدها كتابة عدد الشهور.

ثم قم بالضغط على زر “عرض قيمة المعاش” وسوف يظهر لك بعد ذلك قيمة المعاش التقاعدي الخاص بك.

طريقة حساب راتبك التقاعدي في نظام التأمينات الإجتماعية

وبذلك نكون انتهينا اليوم من شرح طريقة استعلام عن راتب التقاعد متى ينزل. وما هي الخطوات المحددة التي عليك القيام بها من أجل معرفة قيمة الراتب التقاعدي الخاص بك، ونتمنى أن تكون استفدت من شرحنا المبسط.