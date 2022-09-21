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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم لليوم الوطني 92 على أجهزة المطبخ الكهربائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم موقع متجر عروض العثيم لليوم الوطني 92 هائلة على جميع المنتجات والسلع، ومن أهم المنتجات التي يقدم عليها تخفيضات مذهلة هي أجهزة المطبخ الكهربائية، حيث أنها من أهم الأشياء التي تسعى السيدات إلى شراءها لأنها تعد بمثابة طباخة مساعدة لها فهي لن تصنع فارق فقط في الوقت والمجهود ولكن أيضًا لها دور أساسي في الحصول على مذاق وقوام رائع، سوف نقدم لكم كتالوج عروض العثيم لليوم الوطني 92 على أجهزة المطبخ الكهربائية.
عروض العثيم لليوم الوطني 92
يقدم متجر العثيم عروض وتخفيضات وصلت إلى نصف السعر على الزيت والأرز، كما قدم عروض مغرية جداً على الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة، وخصومات 50% على الحلويات والشوكولاتة، وتخفيضات 45% على منتجات العناية بالشعر والبشرة والنظافة الشخصية، وأيضًا تخفيضات تصل إلى أكثر من 40% على حفضات الأطفال، والعديد من العروض والتخفيضات الأخرى على السلع الغذائية ومنظفات المنزل والملعبات والجبن وغيرها، يجب عليك الإستفادة من العروض قبل انتهائها في يوم 27 من هذا الشهر.
عروض العثيم على أجهزة المطبخ الكهربائية بمناسبة العيد الوطني
يقدم العثيم لكل سيدة منزل بالمملكة فرصة رائعة بمناسبة اليوم الوطني وهي عروض الطبخ، والتي قدم من خلالها أفضل التخفيضات على أهم أجهزة المطبخ الكهربائية، مثل الأفران الكهربائية والميكروويف، والخلاطات والقلايات الهوائية Air Fryer التي سوف تساعد في حصول على طعام لذيذ وصحي والعديد من الأجهزة الأخرى، كما قدمت شركة العثيم ايضًا عروض رائعة مجموعة من أهم أدوات المطبنخ، والآن سوف نعرض لكم صور من كتالوج عروض الأجهزة الكهربائية الصغيرة التي تبحث عنها كل سيدة لمساعدتها بالمطبخ.
- يمكن الآن الحصول على قلاية هوائية الشيف سعة 9 لتر بسعر 239 ريال بدلاً سعر 399 ريال، وأيضًا يمكنك شراء ماكينة اسبريسو كيون بسعر 199 ريال فقط بدلاً من 389 ريال، أما صناعة القهوة التركي من شركة السيف متوفرة بسعر 89 ريال بدلاً من 129 ريال.
- والآن يمكنك صنع أفضل العصائر الطازجة بمساعدة عصارة كينود والتي يمكنك شرائها فقط خلال هذا الأسبوع بسعر 219 ريال بدلاً من 315 ريال.
- يساعدك فرن أي تي سي الكهربائية في صتع أفضل الطواجن والمشويات ويمكنك الحصول عليه بسعر 239 ريال بدلاً من 329 ريال سعة الفرن 45 لتر، كما يتوفر مايكرويف كيون ذكي سعة 20 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 249.
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