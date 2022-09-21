نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل وطريقة التقديم بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرين في معرفة شروط قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل باعتباره إحدى برامج التمويل المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين وفقًا لمجموعة من الشروط والأحكام التي ينبغي على المتقدم استيفائها لضمان الحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية، وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

شروط قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل

تسهيلًا على المواطنين السعوديين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية الحصول على قرض دون الحاجة إلى ضامن، وفقًا لمجموعة من الشروط، وهي كالتالي:

ينبغي أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية، من أبوين سعوديين.

يجب أن يكون من المقيمين الدائمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

اشترطت الوزارة أن يتراوح عمر المتقدم بين 25:60 عام، مع ضرورة أن يكون المتقدم حاصل على شهادة قيادة سارية.

على المتقدم أن يكون من ضمن المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي.

الالتزام بكافة الشروط التي يقررها الضمان.

طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي

لضمان الحصول على قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الرابط الخاص لبنك التنمية الاجتماعية.

الذهاب على أيقونة “التسجيل”.

الذهاب على أيقونة “التسجيل”. كتابة كافة البيانات المطلوبة في المكان المحدد لها.

ينبغي على المتقدم تحديد نوع القرض المطلوب، مع ضرورة اختيار أقرب فرع للبنك.

لإتمام عملية التسجيل بنجاح ينبغي على المتقدم إرفاق جميع الأوراق المطلوبة.

أخيرًا يتم الذهاب على أيقونة “إرسال”.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي ينبغي إرفاقها بالطلب لضمان الحصول على القرض المقدم من الضمان الاجتماعي، وهي كالتالي:

الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم، مع ضرورة تقديم نسخة من كارت العائلة.

صورة من شهادة المؤهل الخاصة بالمتقدم.

نسخة من رخصة القيادة سارية المفعول.

شهادة توضيحية بقيمة الراتب الإجمالي الخاص بالمتقدم.

وبهذا يكون قد تم التعرف على شروط قرض الضمان الاجتماعي بدون كفيل مع توضيح طريقة التقديم على قرض الضمان الاجتماعي، وعرض كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لضمان الحصول على القرض المقدم من الضمان الاجتماعي.