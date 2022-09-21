نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم على زيارة عائلية عبر وزارة الخارجية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم على زيارة عائلية، تزداد كل يوم طلبات الزيارة وخاصة الزيارة العائلية بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الكثير من المقيمين على أراضي المملكة يكون لديهم حاجة ملحة لرؤية عائلاتهم وقضاء معهم أمتع الأوقات، ومن أجل ذلك تفتح المملكة أبوابها لكافة الزائرين من جميع دول العالم، وإن كانت من قبل قد أغلقت أبواب الزيارة مع انتشار كرونا، ولكن تعود مرة أخرى من أجل استقبال العديد من وفود الزائرين، وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال ذلك المقال.

تقديم على زيارة عائلية

لقد قامت وزارة الخارجية السعودية بإطلاق منصة إلكترونية، هذه المنصة يمكنها تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية، لكافة المقيمين، حيث أنها تختص بكل ما بخص التأشيرات وطلبات الزيارة وغيرها.

كانت تحمل هذه المنصة اسم إنجاز والآن اسمها أصبح التأشيرات الإلكترونية، يمكن الدخول عليها والتعامل معها بكل سهولة ويسر، فيتم الاعتماد عليها بدلاً من الذهاب للمكاتب الخاصة بأمور التأشيرات والجوازات وغيرها.

وردا على العديد من الأسئلة التي تتعلق بكيفية القيام بالتقديم على زيارة تكون عائلية، سوف نقدم لكم الخطوات الكاملة التي من خلالها يمكننا أن نقوم بذلك بشكل سريع، فهيا بنا نتعرف عليها.

خطوات طلب زيارة عائلية

في البداية علينا أن نقوم بالدخول على منصة التأشيرات الإلكترونية، بعد ذلك نقوم بالضغط على خدمة طلب زيارة عائلية.

هنا نقوم بالذهاب على أيقونة أوافق على التعهد.

بعد ذلك علينا أن نقوم بكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم نقوم بكتابة الاسم الخاص بصاحب العمل.

إدخال كافة البيانات الخاصة بالزائرين.

كتابة الغرض من الزيارة.

كتابة رمز التحقق.

بعد ذلك نقوم بالنقر فوق أيقونة إضافة، والتي سوف تمكنا بعد ذلك من إضافة كافة المطلوبين لهذه الزيارة.

في النهاية وبعد أن نقوم لمراجعة دقيقة لكافة البيانات التي قمنا بإدخالها، علينا أن نقوم بالذهاب فوق أيقونة أوافق، وبعدها سوف بعرض أمامنا الطلب الخاص بنا.

في نهاية هذا المقال، قدمنا لكم المعلومات الكافية، التي يمكنكم من خلالها معرفة كيفية القيام بعملية تقديم على زيارة عائلية، فالأمر أصبح بسيطًا بعدما أمسى إلكترونيًا.