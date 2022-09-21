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عمر شويل - جدة اعمال بالصور عن اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444 / 2022 حيث إنه مع اقتراب موعد احتفال العيد الوطني للمملكة العربية السُّعُودية تكثر الأعمال والأنشطة المتعلقة بفعاليات واحتفالات هذا اليوم الذي يعد علامة فارقة وحدث مهم للغاية في تاريخ المملكة العربية السُّعُودية، وفيما يلي ؛ سوف يتم تقديم مجموعة من المعلومات وأيضًا بعض الأعمال الفنية الملقة باليوم الوطني من خلال موقع ثقفني بالتفصيل.



اليوم الوطني السعودي 92

يصادف اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022م الموافق 27 صفر 1444 هـ، بينما الإجازة تكون يوم الأربعاء 21 سبتمبر وتنتهي في يوم 24 سبتمبر ، ويتم استئناف العمل والدراسة يوم الأحد 25/09/2022م الموافق 29/02/1444هـ بعد انتهاء الإجازة.

ويذكر أن سبب الاحتفال بـِ اليوم الوطني السعودي يعود إلى قيام مؤسس المملكة المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد ارحمن آل سعود بوحيد أرض المملكة وإصدار قرارًا ملكيًا ينص على تحويل اسمها من (مملكة نجد والحجاز) إلى (المملكة العربية السعودية)، وكان ذلك في تاريخ يوم 23 سبتمبر (أيلول) 1932م الموافق هجريًا يوم 23 جُمادى الأولى 1351هـ وفق تقويم أم القرى ، ومن هنا تم اعتبار هذا الحدث المهم وهذا اليوم عيد ويوم وطني قومي ورئيسي للمملكة يتم الاحتفال به في شهر سبتمبر من كل عام ميلادي جديد.

اعمال بالصور عن اليوم الوطني السعودي 92

هناك عدد كبير من الأفكار الأنشطة والأعمال الفنية والتوزيعات وربما إعداد موضوع تعبير عن اليوم الوطني وغيرها من الفعاليات خاصة من التي تحمل الطابع الوطني السعودي وأهم ما يخص اليوم الوطني أيًَضا من شعار ورموز وذلك إلى جانب تدوين أجمل عبارات عن اليوم الوطني وبطاقات التهنئة وغيرها، ويتم توجيه الطلاب والتلاميذ خاصة إلى إعداد مثل هذه الأعمال سنويًا ، من أجل التأكيد على مدى أهمية هذا اليوم في أذهانهم ، وزرع حب الوطن في نفوسهم وضرورة الاهتمام بمختلف الأحداث المهمة على أرضه لدى النشء الصغير براعم اليوم وزهور المستقبل ، لا سيما أنهم هم حاملي راية هذا الوطن في المستقبل القريب ، ومن أهم أمثلة اعمال عن اليوم الوطني السعودي ، كل من:















ويتم تبادل مثل هذه الأعمال من اعمال بالصور عن اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444 دائمًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بين الطلاب والمواطنين وبعضهم البعض في ذكرى احتفالات هذا اليوم العظيم منذ بداية شهر سبتمبر.