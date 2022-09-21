موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي في الأسبوع الخامس من دوري روشن

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي ضمن مباريات دوري روشن السعودي في الأسبوع الخامس من الدوري، حيث تعد مباراة النصر والاتحاد بمثابة الديربي المشترك بين الفريقين، خاصة وأن كل فريق يسعى إلى الفوز على الأخر في مباراة تقام على ملعب مرسول بارك.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

موعد مباراة النصر والاتحاد : 9:00 مساء بتوقيت السعودية يوم السبت الموافق الثاني من أكتوبر الموافق 6 ربيع الأول 1444 هجريا .

ترتيب النصر والاتحاد قبل المباراة

يدخل النصر مباراة الاتحاد وهو في المركز الرابع برصيد تسع نقاط، بينما يدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد عشر نقاط وهو مايعطي المباراة أهمية كبرى ومتابعة من جانب جماهير كلا الفريقين.

غياب عبد العزيز البيشي عن فريق الاتحاد

تأكد عدم مشاركة عبد العزيز البيشي، جناح الاتحاد السعودي عن مباراة النصر في الثاني من شهر أكتوبر القادم في المباراة المقامة على ملعب مرسول بارك في الأسبوع الخامس من دوري روشن السعودي.

يواصل البيشي التأهيل بعد إصابته في غضروف الركبة، ويسعى اللاعب للعودة مجددا من أجل المشاركة مع فريق الاتحاد السعودي من أجل باقي مباريات الدوري السعودي لكرة القدم.

مدرب النصر يجري تدريبات استعدادا للاتحاد

يذكر أن رودي جارسيا يقوم بتدريبات لفريق النصر بعد تقسيم التدريبات إلى حصص صباحية ومسائية من أجل تجربة أداء كل الفريق، وشمل التدريب المسائي مناورة صغيرة والتي جاءت في وسط الملعب، في الوقت ذاته سيجري اللاعبين تدريبات خلال نهاية الشهر الجاري إستعدادا لمواجهة الاتحاد في الثاني من أكتوبر.

ترتيب الدوري السعودي

بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري السعودي، نجد أن الشباب يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ويأتي الاتحاد في المركز الثالث برصيد عشر نقاط، ويأتي النصر في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الهلال 4 4 0 0 26 0:8 8 12 3 الاتحاد 4 3 1 0 26 0:6 6 10 4 النصر 4 3 0 1 26 2:7 5 9 5 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 6 التعاون 4 2 2 0 26 2:5 3 8 7 ضمك 4 2 1 1 26 4:5 1 7 8 الرائد 4 2 0 2 26 4:4 0 6 9 الإتفاق 4 1 1 2 26 4:5 1 4 10 أبها 4 1 1 2 26 7:3 -4 4 11 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 12 الوحدة 4 1 0 3 26 5:1 -4 3 13 الفيحاء 4 0 2 2 26 5:2 -3 2 14 الخليج 4 0 1 3 26 6:1 -5 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 4 0 0 4 26 15:0 -15 0

ويأتي الطائي في المركز الخامس برصيد تسع نقاط، ويأتي التعاون في المركز السادس برصيد ثمان نقاط، ويأتي ضمك في المركز السابع برصيد سبع نقاط، ويأتي الرائد في المركز الثامن برصيد ست نقاط.