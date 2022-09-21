نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة احكام النفاذ الوطني وطريقة التسجيل ehkaam.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يتساءلون عن رابط منصة احكام النفاذ الوطني لكي يمكنهم التسجيل على المنصة من خلاله والتقديم على أي طلب يخص العقارات، وهذه المنصة تم إنشائها خصيصًا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين عند المعاملات العقارية ومن خلال هذا المقال سوف يتم توضيح الرابط وخطوات التسجيل على المنصة.

رابط منصة احكام النفاذ الوطني

قد حددت الهيئة العامة للعقارات في المملكة العربية السعودية رابط معين خاص بمنصة النفاذ الوطني يتم الدخول عليه لإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بالعقارات، وبذلك سهلت الوزارة التعامل مع المختصين في العقارات من خلال هذا الرابط بدون بذل أي جهد، وتستطيع الوزارة تلقي جميع الطلبات الخاصة بالعقارات من خلاله.

كيفية التسجيل على منصة احكام النفاذ الوطني

يوجد بعض الخطوات التي يمكن اتباعها للتقديم على هذه المنصة ومن ضمن هذه الخطوات الآتي:

في البداية يمكنك الحصول على التطبيق من خلال جوجل بلاي.

يتم تسجيل الدخول على منصة إحكام وذلك من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

في حالة عدم وجود حساب خاص بك على المنصة لابد من انشاء حساب جديد.

يتم إدخال جميع المعلومات المطلوبة في المكان المخصص لها، وسوف تستلقي رسالة على الجوال برقم الدخول.

تسجيل الدخول على المنصة باستخدام كلمة المرور.

إدخال جميع البيانات المطلوبة، وإدخال جميع الأوراق المطلوبة أيضًا، ولابد من التأكد من إدخال المعلومات بشكل صحيح وعدم وجود أي ملاعبة في الأوراق لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

يتم متابعة الطلب مع المكتب الهندسي، حيث يستغرق الطلب في المكتب الهندسي حوالي شهرين كحد أقصى للموافقة عليه.

يقوم المكتب الهندسي بمراجعة الطلبات والتأكد من جميع البيانات والمعلومات التي تم إدخالها قبل أن يتم الموافقة على الطلب.

في حالة وجود بعض الملاحظات على البيانات أو الأوراق يظل الطلب تحت قيد المراجعة حتى يتم التأكد من صحة البيانات.

في نهاية مقال رابط منصة احكام النفاذ الوطني ذكرنا الرابط الذي يمكن من خلاله تسجيل الدخول على المنصة، وذكرنا الخطوات التي يتم إتباعها للتسجيل على المنصة بكل سهولة، كما ذكرنا أيضًا المدة الزمنية التي تستغرق في مراجعة البيانات قبل قبول الطلب.