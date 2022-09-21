نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم استخراج جواز سفر إلكترونيًا والخطوات بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر التساؤل عن رسوم استخراج جواز سفر من أهم الأسئلة التي لا بد من البحث عن الإجابة عنها عند الرغبة في السفر لأي مكان حول العالم لأن ذلك يكون الخطوة الأولى قبل شراء تذكرة الطيران وحجز الإقامة في البلد التي يتم السفر إليها، ومن خلال هذا المقال سوف نجيب على هذا السؤال وعلى بعض الأسئلة المتعلقة بجواز السفر.

رسوم استخراج جواز سفر

تصل رسوم جواز السفر المصري في عام 2022 إلى 500 جنيه، وذلك في حالة كان المتقدم لاستخراج جواز السفر لديه مؤهل دراسي عالي، لأنه في حالة عدم امتلاكه مؤهل دراسي عالي لابد من دفع قيم الضمان الاجتماعي التي تقدر بسعر 400 جنيه.

خطوات استخراج جواز سفر إلكترونيًا

يوجد بعض الخطوات التي لا بد من القيام بها لاستخراج جواز السفر ومن ضمن هذه الخطوات الآتي:

في البداية يتم الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية المصرية الرسمي.

اختيار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ومن الممكن الدخول عبر الإدارة العامة للجوازات.

الدخول على الحساب الخاص بك وفي حالة عدم وجود حساب لابد من إنشاء حساب جديد وذلك من خلال إدخال كلمة المرور واسم المستخدم وبعض البيانات المطلوبة.

يتم إدخال الرقم القومي، وإدخال صورة البطاقة الشخصية ومن الممكن استبدالها بصورة شهادة الميلاد.

إدخال 4 صور شخصية بخلفية بيضاء مخصصة للإجراءات الرسمية.

إدخال الشهادة العسكرية التي تثبت أداء الخدمة العسكرية.

إدخال شهادة المؤهل الدراسي إذا كنت انتهيت من التعليم أما في حالة كنت مازالت تدرس لا بد من تقديم شهادة قيد من الكلية.

إدخال قسيمة الزواج للفتاة وذلك لكي يتم إثبات اسم الزوج في جواز السفر الخاص بها.

سداد قيمة الرسوم المالية إلكترونيًا، وانتظار الوقت المحدد لإصدار جواز السفر.

في نهاية مقال رسوم استخراج جواز سفر ذكرنا آخر سعر وصل إليه جواز السفر، وذكرنا أيضًا جميع الخطوات التي لا بد من اتباعها لاستخراج جواز السفر من على الإنترنت بدون بذل أي جهد في الذهاب إلى إدارة الجوازات وضياع الكثير من الوقت.