نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الذكر اقوي كولاجين طبيعي لتبيض البشرة وإزالة البقع والتصبغات والتجاعيد من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر السحري للتبيض ، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتبييض البشرة، لذا قد تلجأ الى شراء بعض الكريمات التجميلية لكنها تحتوى على بعض المواد الكيميائية التى تضر بالبشرة وتعمل على ظهور تجاعيد الوجه مبكرا، لذا يفضل الكثير استخدام المواد الطبيعية التى تساعد على تفتيح البشرة ولا تسبب أى أضرار بالبشرة، ويأتى كريم لبان الذكر كأفضل كريم لتفتيح البشرة، كما يمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف، كما إنه يحتوى على مادة الكولاجين التى تحتاجها البشرة في نضارتها والقضاء على تجاعيد الوجه وعلامات التقدم في العمر.

كريم لبان الذكر السحري للتبيض

يمكن شراء لبان الذكر من العديد من محلات العطارة أو المحلات الكبيرة، كما يتطلب إعداد الكريم القليل من المكونات منها.

ملاعق كبيرة من لبان الذكر.

كوب من الماء الساخن أو المغلي.

نصف ملعقة صغيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام

للحصول على أفضل نتيجة يفضل اتباع الخطوات البسيطة التالية:

نقوم بنقع لبان الذكر في الماء الساخن أو المغلي لمدة ليلة كاملة.

نصفي لبان الذكر ونحصل على منقوع لبان الذكر.

نضيف النشا على منقوع لبان الذكر ونقلب جيدا.

نضيف اللبن البودرة ونقلب جيدا ونضع كبسولات فيتامين أي.

نضيف اللبن البودرة ونقلب جيدا ونضع كبسولات فيتامين أي. نضع الخليط على نار هادئة حتى يصبح القوام كريمى.

نترك الخليط يهدأ تماما ويتم تعبئته في علبة فارغة.

نغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ ونجففه تماما.

نضع الكريم على الوجه لمدة نصف ساعة تقريبًا.

نغسل الوجه جيدا بالماء البارد.

نغسل الوجه جيدا بالماء البارد. يفضل استخدام هذه الطريقة يومياً.

يمكن الاحتفاظ بالكريم لمدة أسبوع في الثلاجة.

فوائد كريم لبان الذكر

يحتوى كريم لبان الذكر على العديد من الفوائد منها:

يساعد في تفتيح البشرة وتنقيتها.

يعمل على توحيد لون البشرة والقضاء على بقع البشرة.

يساعد في شد البشرة والقضاء على ترهلات الوجه وعلامات التقدم في العمر.

يعمل كمقشر للجلد الميت

يساعد في التخلص من حب الشباب.

تعزيز البشرة وتنقيتها وجعلها أكثر نضارة.

لا يحتوى على اى مواد كيميائية لذا لا يسبب اى ضرر على البشر

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كريم لبان الذكر في المنزل اقوي كولاجين طبيعي لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع الداكنه فيمكن الفضاء على هذه البقع الموجوده بكريم لبان الذكر الفعال الذي أثبت جدارة في التخلص من التجاعيد الموجودة بالبشرة بذلك يمكن القضاء عليها بسهولة في دقائق باستعمال هذه الطريقة فعند وضع كريم لبان الذكر ساعتين نلاحظ النتيجة