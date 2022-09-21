العالم اليوم - شولتس: يجب أن يدرك بوتن أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب!

انتم الان تتابعون خبر شولتس: يجب أن يدرك بوتن أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب! من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:20 صباحاً - قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لن يتخلى عما سماه "طموحاته الإمبريالية" التي تهدد بتدمير أوكرانيا وروسيا إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع الانتصار في الحرب.

وأضاف شولتس في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لهذا السبب فإننا لن نقبل أي سلام تمليه روسيا، ولهذا يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على صد هجوم روسيا".

وقال المستشار إن عودة الإمبريالية، بحرب بوتن على أوكرانيا، ليست مجرد كارثة لأوروبا ولكن لنظام السلام العالمي القائم على القواعد. وطالب الأمم المتحدة بالدفاع عن هذا ضد أولئك الذين يفضلون عالما فيه "يحكم القوي الضعيف".

وتسائل قائلا "هل نتفرج عاجزين بينما يريد البعض دفعنا مرة أخرى إلى نظام عالمي حيث الحرب هي وسيلة شائعة للسياسة، وحيث يجب على الدول المستقلة الانضمام إلى جيرانها الأقوى أو أسيادها الاستعماريين، وحيث الازدهار وحقوق الإنسان امتياز للقلة المحظوظة؟"

"أم أننا سننجح معا في ضمان بقاء العالم المتعدد الأقطاب في القرن الحادي والعشرين عالما متعدد الأطراف؟ جوابي، بصفتي ألمانياً وأوروبيا، هو: يجب أن ننجح في ذلك".

وقال شولتس إنه لتحقيق هذه الغاية بشكل أفضل، يحتاج جنوب العالم إلى دور أكبر في الشؤون العالمية.

ويتنافس الحلفاء الغربيون مع روسيا على النفوذ الدبلوماسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأعلن شولتس أن برلين ستستضيف مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا في 25 أكتوبر. وقال إن ألمانيا ستساعد حكومة كييف في "التكلفة الهائلة لإعادة بناء البلاد".