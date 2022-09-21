العالم اليوم - "حُمّى البحر المتوسط" يمثل فلسطين في جوائز الأوسكار

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 05:20 صباحاً - اختارت لجنة مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني فيلم (حُمّى البحر المتوسط) من إخراج وكتابة مها الحاج لتمثيل فلسطين رسميا في المنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم دولي.

الفيلم بطولة عامر حليحل وأشرف فرح وعنات حديد وتتناول أحداثه قصة وليد الذي يعيش برفقة عائلته لكنه يعاني من الاكتئاب بسبب عدم تحقيق ذاته في مهنة الكتابة حتى يتعرف على جاره المحتال جلال فتنشأ بينهما علاقة صداقة تتحول لاحقا إلى مأساة.

وكان الفيلم قد عرض لأول مرة عالميا في مهرجان كان السينمائي في مايو وحصلت مها الحاج على جائزة أفضل سيناريو ضمن قسم (نظرة ما).

ويحق لكل دولة ترشيح فيلم واحد للمنافسة على جائزة أفضل فيلم دولي، وهي الأفلام الروائية الطويلة المنتجة خارج الولايات المتحدة، قبل إعلان القائمة الأولية للترشيحات المقبولة في 21 ديسمبر.

ويتم إعلان القائمة القصيرة في 24 يناير 2023 ليقام بعدها حفل الدورة 95 لجوائز أكاديمية علوم وفنون السينما الأميركية (أوسكار) في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا يوم 12 مارس.