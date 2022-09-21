احصل على سيارة هيونداي النترا 2012 بالتقسيط…ب500 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2012 بمواصفات ومميزات جبارة

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عمر شويل - جدة ب500 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2012 بمواصفات ومميزات جبارة، سيارات هيونداي هي من أفضل السيارات المستعملة تعرض للبيع في المملكة العربية السعودية، لأنها قوية ومزودة بإمكانيات مدهشة، ويمكن شراؤها من خلال التقسيط، مما يبسط على المشتري شراء السيارة التي تناسب ظروفه المادية، لذلك سوف نعرض لكم اليوم خلال هذا المقال عن سيارات هيونداي المستعملة،

ب500 ريال عرض تقسيط سيارة هيونداي النترا 2012

السيارات المستعملة في السعودية عليها عدد كبير من إقبال المواطنين الذين يريدون شراء سيارة ممتازة وبسعر مناسب، وخاصة سيارات هيونداي لأنها المفضلة لدى العديد من الأشخاص بسبب إمكانياتها الجذابة والقوية التي تعمل بالبنزين والوقود الديزل، لذلك سوف نتكلم اليوم عن سيارات هيونداي.

سيارة هيونداي النترا 2012 مستعملة

سيارة هيونداي النترا 2012، تتميز بلونها الفضي اللامع، وطراز أوتوماتيكي مدهش، وماكينة تعمل بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، ومرايات أمامية تأخذ نفس لون السيارة من الخارج وتعمل بالكهرباء.

كما أن السيارة يوجد بها فتحة سقف وبها مكيف ذات برودة عالية، وبها باور وريموت كنترول.

يوجد بهذه السيارة مرايات ضم للإغلاق، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء، ويوجد بها مبدل أقراص، وراديو كاسيت، ومشغل دي في دي، مشغل بلوتوث و أسطوانات .

ويوجد بها نظام توزيع خاص بقوة الفرامل، وحساسات خلفية.

كما تتمتع هذه السيارة بنظام إيموبليزر يحفظ السيارة من السرقة ووسائد هوائية للسائق، وقفل مركزي خاص بالأبواب وكشافات ضباب، وجهاز إنذار وكاميرا خلفية.

كما أن الأميال المقطوعة لهذه السيارة 212,000 ألف كيلومتر.

تعرض هذه السيارة في المدينة المنورة.

تعرض سيارة هيونداي النترا 2012 للبيع بسعر 16 ألف ريال سعودي كاش

ومن يريدها بالتقسيط يدفع 2500 ريال سعودي مقدم و500 ريال سعودي بداية كل شهر.

سيارة هيونداي سوناتا 2013 مستعملة

سيارة هيونداي سوناتا 2013 تتميز بلونها الأبيض اللامع، وطراز أوتوماتيكي مدهش، وماكينة تعمل بالوقود الديزل.

كما أن هذه السيارة يوجد بها مقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش

ومرايات أمامية مصنوعة بنفس لون السيارة تعمل بالكهرباء.

بها مكيف ذات باور و برودة عالية، ونظام ذكي خاص بركن السيارة

و مرايات ضم للإغلاق، وريموت كنترول، وزجاج فاميه.

يوجد بهذه السيارة نوافذ أمامية و خلفية تعمل بالكهرباء، وراديو كاسيت وبلوتوث ونظام تحكم خاص بالطارة.

كما أن الأميال المقطوعة لهذه السيارة 120,000 كيلومتر.