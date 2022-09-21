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عمر شويل - جدة منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية وتسجيل الدخول لعام 1444، يعتبر تطبيق مدرستي هو تطبيق أدخلته المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية للتعليم عن بعد زهدا بعد أنتشار مرض كورونا كوفيد 19 منذ 2019.

رابط منصة مدرستي للواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية 1444

وهذا النظام تم إدخاله عام 2020 وأصبح موسوعة علمية للطلاب من المرحلة ما قبل المدرسة وهي الروضة وحتى مرحلة الثانوية العامة، ويمكن لجميع الطلاب أن يحصلوا على كافة المناهج العلمية بالحضور اون لاين ومتابعة الدروس والحصص، والتواصل مع المعلمين والطلاب وكذلك هذا النظام يتيح لولي الأمر أن يتابع أبنائه، وكذلك يقدم على المنصة من خلال التسجيل الإلكتروني. وأوضحت وزارة التعليم عن توفر خدمة حل الواجبات المدرسية لطلاب المرحلة الابتدائية بمنصة مدرستي، وذلك من خلال تحديد معلمون هذه المرحلة لطلابهم عبر المنصة الواجبات المدرسية وتوزيعها أونلاين، مشيرة إلى دور الطالب في تسجيل الدخول على المنصة ومعرفة الوجبات المكلف بها ثم إعادة رفعها على المنصة حتى يتمكن المعلم من تصحيحها.

منصة مدرستي تسجيل الدخول عليكم أتباع الأتي

الانتقال مباشرةً إلى رابط منصة مدرستي التعليمية.

النقر على خانة تسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت للطالب.

أكتب البريد الإلكتروني ثم أضغط على التالي ثم أدخل كلمة المرور.

النقر على تسجيل دخول واحصل على الخدمة التي تودها.

منصة مدرستي تسجيل الدخول لرفع الواجبات المدرسية 1444

اول خطوة يتوجه الطالب للتسجيل في منصة مدرستي عبر الموقع الإلكتروني.

ثم قم بالضغط على الدخول بحساب مايكروسوفت للطلاب.

يجب تدوين البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

ثم الضغط على التالي.

ثم إدخال كلمة المرور الخاصة بالطالب.

ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

ومن ثم رفع الواجبات.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

يُمكنك التواصل مع منصة مدرستي بواسطة الرقم وهو 19996 على مدار اليوم أو التواصل عبر رقم 320033988 بكل سهولة ويُسر والحصول على إجابة أي استفسار خاص بك لكي تتمكن من استخدام المنصة دون وجود أي عائق.

الواجبات المنشورة منصة مدرستي madrasati