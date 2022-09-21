مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى عدة مناطق بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عددًا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، فى قرية "رمانة" غرب جنين، بعد أن داهمت قوات الاحتلال عدة منازل بالقرية واستجوبت ساكنيها واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها العسكرى فى محيط قرى رمانة، وزبوبا، وتعنك.

وفى أريحا، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلى، فى محيط مخيم "عقبة جبر" للاجئين، جنوب المدينة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت تجاه الشبان، بالتزامن مع تحليق طائرة مسيرة فى الأجواء.

وفى بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، بغاز قوات الاحتلال الذى أطلقته على منازل المواطنين فى مخيم "عايدة".

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال المتمركزة فى محيط مسجد بلال بن رباح على المدخل الشمالى لبيت لحم، أطلقت قنابل الغاز صوب منازل المواطنين، دون ان تكون هناك مواجهات، أصيب على إثرها مواطنون بالاختناق.

وفى القدس المحتلة، هاجمت مجموعة من المستوطنين، حى "وادى الجوز" الشرقى واقتحموا مجموعة من المنازل ما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين شبان فلسطينيين بالمكان خرجوا للتصدى لهم.

وفى الخليل، تواصلت المواجهات فى بلدة "بيت أمر"، وأصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحى، وآخرون بالاختناق، خلال هذه المواجهات.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعترضت جنازة لمواطن، وحاولت منع المشيعين من الوصول إلى المقبرة الواقعة على مدخل البلدة، الأمر الذى أدى لاندلاع مواجهات.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل فى منطقة عصيدة، وأطلقوا الرصاص الحى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمشيعين عقب إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسى للبلدة، ما أدى لإصابة شاب بعيار حى فى الفخذ، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق والإغماء.

وأضافت المصادر أن مواجهات مماثلة اندلعت فى منطقة "الظهر"، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.