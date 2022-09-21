نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هُنا .. معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب في السعودية 1444 هـ وطرق الدفع في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب في السعودية، الحكومة السعودية تسعى لتوفير أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات للمواطنين السعوديين، حيث يستطيع المواطنين معرفة فاتورة الكهرباء برقم الحساب، حيث يساعد المواطنين في توفير الجهد والوقت وعدم التكدس والزحام في المنشآت الحكومية، في هذا المقال سوف نتحدث عن كيفية معرفة فاتورة الكهرباء بكل سهولة في المنزل تابعوا معنا.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال التطبيق

أصدرت شركة الكهرباء في المملكة العربية السعودية تطبيق، يستطيع المواطنين معرفة فاتورة الكهرباء ودفعها وبعض الخدمات الإلكترونية الأخرى وذلك من خلال الخطوات التالية :-

في البداية يجب تنزيل التطبيق الخاص بشركة الكهرباء على الجوال وذلك عن طريق متجر التطبيقات .

. بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة خدمات الفواتير.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الحساب.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق.

بعد ذلك يتم الضغط على استعلام.

انتظر لحظة بعد ذلك ستظهر لك قيمة الفاتورة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب

يستطيع المواطنين السعوديين معرفة فاتورة الكهرباء إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء السعودية .

. في أعلى الصفحة نجد خدمات المشتركين نضغط عليها.

بعد ذلك من خلال القائمة الرئيسية نضغط على فاتورتك.

بعد ذلك يتم الضغط فواتير إلكترونية.

بعد ذلك ستظهر عدة خيارات في القائمة قم باختيار “الاشتراك في فاتورة ثابتة”.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الحساب والتأكد من إدخال الرقم صحيح.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة التحقق.

انتظر لحظة بعد ذلك ستظهر لك قيمة الفاتورة.

طريقة أخرى سهلة للاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة وذلك من خلال بوابة الشركة الإلكترونية، وذلك من خلال النقاط التالية :-

قم بفتح الرابط الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء.

بعد ذلك يتم اختيار خدمات الفواتير.

بعد ذلك يتم كتابة رقم العداد.

ثم يتم الضغط على كلمة أظهر الفواتير.

انتظر لحظة بعد ذلك ستظهر لك قيمة الفاتورة.

طرق سداد فواتير الكهرباء الإلكترونية

وهناك عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء والتي تمثلت في التالي :-