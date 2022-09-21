نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز 1444 للطلبة والمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة التعليم بالمملكة تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز وذلك بعد أن تم إعداد منصة مدرستي بأحدث وسائل التعلم الإلكتروني عن بُعد، ليتمكن الطلاب من تسجيل الدخول لمنصة مدرستي وتبادل المعلومات التعليمية مع أقرانهم، كما يمكنهم عن طريق التسجيل في مايكروسوفت تيمز تبادل اللأسئلة والأجوبة مع المعلمين، ليصبح بذلك التعليم أكثر متعة لكافة الطلاب، وتهدف وزارة التعليم إلى التقدم بالمستوى التعليمي في المملكة إلى أرقى مكانة في المستويات التعليمية، وذلك عن طريق الاعتماد على وسائل التعليم الإلكتروني والتكنولوجي في كافة مدارس المملكة، ويستطيع كل طال وطالبة من طلاب المملكة إنشاء حساب منصة مدرستي، أو تفعيل حساب مايكروسوفت تيمز، كذلك يمكن للمعلمين والنعلمات تسجيل حساب مدرستي أو حساب مايكوسوفت تيمز للمعلم.

دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

وتعتبر عملية تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بميكروسوفت تيمز من أهم عمليات تأكيد التغلم الإلكتروني والذي تعتمده الوزارة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، قد حددت وزارة التعليم طريقة وخطوات تسجيل الدخول في منصة مدرستي كالتالي:

مايكروسوفت تيمز تسجيل الدخول للطلاب

ويمكن للطلاب الدخول عبر رابط مايكروسوفت تيمز الرئيسي، ويكون ذلك بعد تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بكل طالب وطالبة من طلبة وطالبات المملكة، عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع مدرستي.

بعد تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم اختيار أيقونة العودة للمدارس.

من خلال هذه الأيقونة يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد.

إدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني الخاص بالطالب.

أو إدخال رقم الإقامة إذا كان الطالب من أبناء المقيمين.

كتابة رقم الهاتف الجوال.

بعد الضغط على أيقونة تأكيد.

يتسلم الطالب رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل تتضمن كلمة المرور.

كتابة كلمة المرور التي تم استلامها عبر الهاتف.

الضغط على تسجيل.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات حسب الترتيب السابق يتم تفعيل بريد مايكروسوفت تيمز الخاص بالطالب.

تسجيل دخول حساب مايكروسوفت

كما يمكن للمعلمين أيضا تفعيل الحساب الخاص بهم عبر منصة مايكروسوفت تيمز عن طريق:

الدخول على موقع منصة مدرستي.

اختيار تسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة من المعلم.

الضغط على تسجيل الدخول.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

ويبحث الطلاب عن رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي من أجل متابعة حل الواجبات المدرسية الخاصة بالطلاب، والتي من المفترض أن يقوم الطلاب بآدائها خلال فترة إجازة اليوم الوطني 92 للطلاب، والتي انطلقت مع نهاية دوام يوم الأمس الثلاثاء 2022/9/20 الموافق 1444/2/24، ومن المقرر أن يعود الطلاب إلى المدارس مرة أخرى بداية من يوم الأحد القادم 1444/2/29 الموافق 2022/9/25.