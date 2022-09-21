جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن بين المدنيين المصابين 4 أطفال، مشيرة إلى أن "الاعتداء الإرهابى" جرى فى بلدة اليادودة السورية. ونقلت الوكالة السورية عن مصدر فى قيادة شرطة درعا أن الاعتداء "وقع بالأسلحة الرشاشة على الحافلتين أثناء مرورهما فى بلدة اليادودة بريف درعا الغربى ما أدى إلى إصابة 6 مدنيين وثلاثة من عناصر الشرطة جرى نقلهم إلى مستشفيات درعا وطفس".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا.. إصابة 6 مدنيين و3 من أفراد الشرطةفى هجوم على حافلتين فى درعا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.