بعد تصريحات بايدن.. سفينتان حربيتان أمريكية وكندية تبحران عبر مضيق تايوان

جدة - نرمين السيد - أبحرت سفينتان حربيتان أمريكية وكندية عبر مضيق تايوان، مساء أمس الثلاثاء، عقب تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع، بأن بلاده ستدافع عن تايوان لو تعرضت لهجوم من الصين.





وقال مارك لانجفورد، المتحدث باسم البحرية الأمريكية، فى تصريحات له، حسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس هيجينز" نفذت اليوم عبورا روتينيا بمضيق تايوان، بالتعاون مع السفينة التابعة للبحرية الملكية الكندية " إتش إم سى إس فانكوفر" ".

وأضاف أن السفينتين عبرتا ممرا فى المضيق فيما وراء المياه الإقليمية لأى دولة ساحلية، وهو عبور يظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها بأن منطقة المحيطين الهندى والهادئ حرة ومفتوحة".

وأشارت الشبكة إلى أن هذا يعد ثانى عبور فى أقل من ثلاثة أسابيع من جانب سفينة حربية أمريكية فى المنطقة، حيث عبرت السفينتان " أنتيتام وتشانسيلورسفيل " يوم 28 أغسطس الماضى.

وفى السياق ذاته أشار مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، فى تصريحات للشبكة، إلى أنه منذ زيارة نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى لتايوان فى أوائل أغسطس الماضى حدثت زيادة كبيرة فى عدد السفن الحربية والغواصات الصينية حول تايوان.

ومن المتوقع، حسب الشبكة، أن يتسبب هذا العبور فى مزيد من التوتر بين واشنطن وبكين بشأن الجزيرة التايوانية خصوصا بعد إعلان بايدن عزم بلاده استخدام القوات للدفاع عن تايوان حال تعرضها ل"غزو صيني".