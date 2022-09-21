العالم اليوم - السودان يرصد 5 حالات أخرى لمرض جدري القرود

انتم الان تتابعون خبر السودان يرصد 5 حالات أخرى لمرض جدري القرود من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 02:21 صباحاً - أعلن السودان عن خمس حالات إصابة جديدة بفيروس جدري القرود، ليرتفع العدد الإجمالي إلى سبعة مرضى.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم رصد حالات إصابة جديدة في العاصمة الخرطوم وولايات غرب دارفور وشمال دارفور وكسلا. ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل.

وكانت أربع من الحالات السبع التي تم اكتشافها حتى الآن في غرب دارفور، بما في ذلك أول مريض بالفيروس.

وكان نظام الرعاية الصحية في السودان ضحية للنزاعات الداخلية طويلة الأمد والاضطرابات السياسية الأخيرة، فضلا عن العزلة الدولية. سيكون من الصعب التعامل مع تفش كبير للفيروس الجديد.

ينشأ فيروس جدري القرود في الرئيسيات والحيوانات البرية الأخرى ويسبب الحمى وآلام الجسم والقشعريرة والتعب لدى معظم المرضى. يمكن للأشخاص الذين يعانون من الحالات الشديدة أن يصابوا بطفح جلدي على الوجه واليدين وأجزاء أخرى من الجسم.

تم اكتشاف المرض المرتبط بالجدري بشكل شائع في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا، قبل أن ينتشر إلى أجزاء مختلفة من العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في يوليو أن جدري القرود يمثل حالة طوارئ عالمية، ما يؤكد خطورة تفشي المرض.