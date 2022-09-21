نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير قوي للمونديال.. موعد مباراة فرنسا والنمسا الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة فرنسا والنمسا ، من جديد تعود منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2023/2022 ، منذ توقفها في منتصف يونيو الماضي تقريبًا، والتي تأتي حاليًا كخير استعداد لمنتخبات القارة العجوز، المشاركين في نهائيات كأس العالم 2022 ، المقررة في نوفمبر المقبل في دولة قطر، ولحساب مرحلة الإياب من الجولة الخامسة، في المجموعة A1 ، يستضيف ملعب ستاد فرنسا Stade de France في العاصمة باريس، مساء يوم غدٍ الخميس المقبل 22 سبتمبر 2022، أحداث مواجهة قوية ومرتقبة تجمع منتخبا النمسا وفرنسا .

قبل كل شيء ، سنستعرض خلال السطور الماضية جميع المعلومات والأخبار المتاحة، ومختلف التفاصيل والكواليس بشأن موعد مباراة فرنسا والنمسا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين في الموسم الثالث من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023 ، علاوة على تاريخ مواجهات فرنسا والنمسا .

مباراة فرنسا والنمسا

تترقب الجماهير الأوروبية عمومًا، والفرنسية والنمساوية بشكل خاص، حلول مساء الخميس القادم.

وذلك من أجل متابعة المواجهة القوية في إطار مرحلة الدوريات من بطولة UEFA Nations League 2022/2023 .

حيثما لقاء النمسا وفرنسا القوي والهام.

والذي يمثل تحضيرًا قويًا للديوك، بعيدًا حتى عن البطولة المعتمدة دوليًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

بينما يعقد عليه “الأولاد” الآمال من أجل تأهل تاريخي “صعب نظريًا” إلى دور نصف نهائي البطولة.

عمومًا ، وقبل الخوض في تفاصيل أكثر، نستعرض أولًا ترتيب المجموعات الأربع (A) في دوري الأمم الأوروبية قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة:

ننوه إلى أن الجولة الخامسة من مرحلة الدوريات الأوروبية ، تشهد مواجهات قوية وحاسمة.

تبدأ يوم الخميس بإقامة لقاءين قويين، في نفس توقيت مواجهة فرنسا ضد النمسا.

حيثما تلعب بولندا أمام ضيفتها هولندا ضمن المجموعة A4 ، وكذلك بلجيكا ضد ويلز بالمجموعة ذاتها.

كما تواجه الدانمارك مضيفتها كرواتيا ، في قمة لقاءات الجولة الخامسة، عن المجموعة A1.

أما يوم الجمعة، فتقام مواجهتين ناريتين عن المجموعة A3.

إذ تلتقي ألمانيا ضيفتها المجر ، فيما تحل إنجلترا ضيفًا ثقيلًا على إيطاليا .

وتختتم الجولة الخامسة يوم السبت 24 سبتمبر الجاري ، بلقاءين عن المجموعة A2.

فتلتقي التشيك مع البرتغال ، بينما تقابل إسبانيا منافستها سويسرا .

المنتخب الفرنسي

مع أصحاب الأرض والجمهور منتخب فرنسا لكرة القدم ، نستهل تغطيتنا للحدث الكبير.

حيثما يعد الديوك العدة، من أجل خوض رحلة الدفاع عن لقبهم في مونديال روسيا 2018 .

وذلك بمشاركة تحمل الرقم 16 في نهائيات كأس العالم 2022 ، المقامة في نوفمبر المقبل في قطر.

أما عن المشاركة الثالثة لحامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية ، فجاءت مخيبة للآمال!.

حيثما حل France national football team في ذيل الترتيب المجموعة الأولى.

بعد أن اكتفى بحصد نقطتين وصافي (-2) هدف.

إذ لم يحقق الفريق أي انتصار خلال 4 جولات سابقة.

فقد تعادل إيجابيًا بنتيجة (1-1) مع كرواتيا والنمسا ذهابًا.

بينما خسر من المنتخب الدانماركي المتصدر ذهابًا (1-2)، وبهدف من أمام كرواتيا إيابًا.

نتيجة لذلك ، يدخل المنتخب الفرنسي مواجهة النمسا على سبيل “تحصيل الحاصل”.

وتفاديًا للهبوط إلى الدوري B في النسخة المقبلة من البطولة.

وذلك عقب فقدانه كل حظوظه في التأهل إلى نصف نهائي المسابقة.

تاريخيًا، وعلى صعيد مشاركات فرنسا في دوري الأمم الأوروبية .

فقد خاص الديوك غمار المنافسة في النسختين الماضيتين.

تمكن خلالهما من حصد لقب وحيد في الموسم الأخير.

بعد أن تغلب على إسبانيا في النهائي (2-1).

المنتخب النمساوي

في المقابل، يدخل منتخب النمسا لكرة القدم ، لقاء الخميس، ويحدوه الأمل في تحقيق إنجاز تاريخي.

حيثما يمتلك الفريق فرصة، صعبة بعض الشيء، في بلوغ نصف نهائي الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه.

فقد سبق لـ Austria national football team خوض غمار البطولة في النسختين الماضيتين.

كان الإنجاز الأبرز، هو نجاحه في مرافقة التشيك والمجر وويلز في الدوري B للتأهل في النسخة الحالية إلى الدوري A.

وفي الموسم الجديد من المسابقة، يحتل “الأولاد” المركز الثالث بالمجموعة الأولى أ.

إذ تمكن من حصد 4 نقاط وصافي (0) هدف.

بعد أن حقق فوزًا مفاجئًا على وصيف مونديال روسيا 2018 “كرواتيا” على ملعب الأخير بنتيجة (3-0).

كما تعادل إيجابيًا مع فرنسا ذهابًا (1-1).

غير أن الفريق تلقى الخسارة من أمام الدانمارك “الأقرب للتأهل”، في مواجهتي الذهاب (1-2) والإياب (0-2).

ولن يكون بمقدور النمسا المشاركة في النسخة المقبلة من نهائيات كأس العالم 2022.

إثر خسارته في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال من أمام ويلز (1-2).

والتي تأهلت بدورها، بعد الفوز على أوكرانيا في الملحق النهائي بهدف بالنيران الصديقة، سجله اندريه يارمولنكو نجم وسط نادي العين الإماراتي.

تاريخ مواجهات فرنسا والنمسا

في جانب المواجهات بين France vs Austria ، رصدنا في “ثقفني” إجمالي 21 لقاءً.

تنوعت المواجهات الفرنسية النمساوية ، ما بين تصفيات أمم أوروبا وتصفيات كأس العالم.

إضافة إلى نهائيات كأس العالم والتصفيات المؤهلة للأولمبياد ، بجانب مواجهة في دوري الأمم الأوروبية.

علاوة على لقاءات ودية أخرى.

بصفة عامة ، فازت فرنسا في 12 مباراة، فيما حققت النمسا الفوز في 6 لقاءات.

بينما خيم التعادل الإيجابي على نتيجة 3 مواجهات.

إجمالًا وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات فرنسا أمام النمسا ، أحرز الديوك 43 هدفًا، فيما سجل “الأولاد” 35 هدفًا.

وعن أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، فكانت فوز المنتخب الفرنسي بنتيجة (5-2).

وذلك خلال مواجهة الذهاب من دور ربع النهائي في تصفيات أمم أوروبا 1960.

وقد مثلت الخماسية الانتصار الأكبر لـ فرنسا ضد النمسا في تاريخ لقاءات المنتخبين.

إلا أن أكبر فوز حققته النمسا ضد فرنسا جاء بنتيجة (4-1).

والتي تحققت في 3 مناسبات، آخرها كان في لقاء ودي في 6 ديسمبر 1945.

موعد مباراة فرنسا والنمسا والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة المواجهة الفرنسية النمساوية المرتقبة ، مساء غدٍ الخميس، عند الساعة الحادية عشر إلا الربع ( 10:45 م ) بتوقيت دولة الإمارات، العاشرة إلا الربع ( 9:45 م ) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت مصر والنمسا وفرنسا، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت غرينتش.

من ناحية أخرى ، وبشأن حكم مباراة فرنسا والنمسا ، فوفق مصادر لـ”ثقفني” أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( UEFA ) المهمة إلى الدولي السويدي أندرياس ايكبرج.

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت “على الأرجح” بتغطية أحداث المباراة، إضافة إلى تلفزيون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”.

وبشأن معلق مباراة فرنسا والنمسا ، فلم تفصح شبكة القنوات الرياضية القطرية بعد عن معلقي المواجهات.

الخاتمة

في الختام ، نكون قد عرضنا لكم كافة الأخبار والكواليس والتفاصيل ، حول موعد مباراة النمسا وفرنسا والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في الموسم الثالث من دوري الأمم الأوروبية 2023/2022 ، إلى جانب تاريخ مشاركات الفريقين وإنجازاتهما، وأخيرًا تاريخ مواجهات النمسا وفرنسا .