الملك تشارلز يصل إلى بالمورال فى أول زيارة بعد وفاة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن الملك والملكة غادرا فى سيارة وصلت إلى مطار سلاح الجو الملكى البريطانى صباح الثلاثاء بلندن، قيل إنها متجهة إلى بالمورال.
من غير المتوقع أن تنفذ العائلة الملكية أى ارتباطات رسمية لمدة أسبوع بعد دفن الملكة إليزابيث فى كنيسة سانت جورج يوم أمس الاثنين، حيث يقيمون فترة حداد.
ولم يؤكد قصر باكنجهام زيارة الملك إلى اسكتلندا.
وتم دفن الملكة مع زوجها دوق إدنبرة خلال مراسم دفن خاصة مسائية فى قلعة وندسور حضرها أفراد العائلة المقربون يوم الاثنين.
لم يتم تحديد موعد لتتويج الملك تشارلز، ولكن من المتوقع، تماشياً مع السابقة الملكية وبسبب حجم التخطيط الكبير، أن تكون هناك عدة أشهر على الأقل بين الجنازة وتتويج الملك الجديد.
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