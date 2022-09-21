كيف أحول نقاط قطاف إلى رصيد 1444 STC PAY

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عمر شويل - جدة كيف أحول نقاط قطاف إلى رصيد 1444 سؤال يتكرر كثيرًا حيث تقدم شركة STC للاتصالات إلى عملائها عروض وأنظمة مختلفة من خلالها يمكن الحصول على نقاط عبر إجراء المكالمات الهاتفية ودفع الفواتير وإرسال الرسائل النصية واستخدام باقات النت.

في مقابل كل تلك الاستخدامات يحصل العميل على نقاط يمكن تحويلها إلى رصيد والاستفادة منها ومع تجميع أكبر قدر من النقاط تكون الاستفادة أكبر لذلك دعونا نتعرف على كيف أحول نقاط قطاف إلى رصيد 1444 بالتفصيل.

كيف أحول نقاط قطاف إلى رصيد 1444

تستطيع أن تقوم بتحويل نقاطك في قطاف إلى رصيد من خلال اتباع الخطوات التالية:

ارسل رسالة نصية من جوالك على رقم الخدمة الخاصة بتحويل النقاط 902.

اكتب رقم جوالك واترك مسافة وأضف كود 1870.

يتم تحويل كل 100 نقطة في قطاف إلى 35 ريال سعودي.

ابعث رسالة نصية إلى رقم 902 محتواها الكود 203.

في حالة رغبتك في تحويل رصيد نقاطك إلى رسائل نصية ارسل رسالة إلى رقم 904 واكتب فيها رقم 204.

يمكنك أيضًا تحويل نقاطك إلى رسائل دولية ويكون ذلك من خلال ارسال رسالة نصية إلى رقم 902 بداخلها كود 205 .

كيفية التسجيل في برنامج قطاف

التسجيل في برنامج قطاف يمكن أن يتم من خلال خطوات بسيطة وسهلة فقط اتبع التعليمات التالية:

في حالة انك تمتلك خط فاتورة اتصل على رقم 907 أو رقم 902.

خط الفاتورة يمكن أن يشترك أيضًا من خلال ارسال رسالة نصية تحتوي على رقم 1818 إلى رقم 902.

الخط مسبق الدفع يتم الاتصال على رقم 201.

الخطوط مسبقة الدفع تقوم بإرسال رسالة نصية على رقم 902 تحتوي على رقم 201.

كيف أعرف رصيد نقاطي في قطاف

يمكنك معرفة رصيد نقاطك من خلال واحدة من الطرق التالية: