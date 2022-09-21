نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبل تردد قناة الأهلي Al Ahly TV HD الجديد 2022 الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت الودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة الأهلي Al Ahly TV HD الجديد 2022 هو أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله من قبل عدد كبير من عشاق ومحبي النادي الأهلي المصري، والتي تعد واحدة من أشهر القنوات الرياضية المصرية التي تقدم كل ما هو جديد وكل ما هو متعلق بالنادي الأهلي ومتابعة كافة الأخبار على مدار اليوم بدون توقف، وقد أعلنت القناة عن نقلها لمباراة الأهلي وبتروجيت الودية التي تقام غدا الأربعاء، لذلك نستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة الأهلي الجديد 2022 الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت الودية.

قناة الأهلي الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجيت الودية

تحظى قناة الأهلي الفضائية بنسب مشاهدة تقدر الملايين سواء داخل مصر أو في الدول العربية المختلفة، والتي تقوم بعرض مستمر لأفضل المناسبات الرياضية التي يخوضها النادي الأهلي المصري في مختلف البطولات، كما تقوم بعرض الكثير من البرامج الرياضية التي يقدمها كبار الإعلاميين في مصر ونجوم النادي الأهلي النصر السابقين، لعرض كافة الأخبار التي تتعلق بالنادي الأهلي لمختلف الرياضات، وقد أعلنت القناة عن بث مباشر لأحداث المباراة القوية التي تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق بتروجيت في إطار ودي، والتي تقام يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر سبتمبر، لتكون هي الناقل الحصري لأحداث هذه المباراة وكافة مباريات النادي الأهلي الودية التي تقام ضمن الاستعداد للمنافسات الأفريقية القادمة، حيث يدخل النادي الأهلي المعسكر الاستعدادي خلال الأيام المقبلة في إطار استعداد الفريق لخوض المنافسات الافريقية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى منافسات بطولة الدوري المصري النسخة الجديدة، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد بتروجيت مساء يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر سبتمبر، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الأهلي Al Ahly TV HD الجديد 2022

ويمكن متابعة قناة الأهلي لمتابعة أقوى المباريات وأخبار النادي الأهلي المصري على مدار اليوم، من خلال استقبال تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات، والذي جاء على النحو التالي.