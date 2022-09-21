مدير صندوق النقد الدولى تدعو لبنان للإسراع بإقرار التشريعات الإصلاحية

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى مع المدير العام لصندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا المراحل التى قطعها التعاون بين لبنان والصندوق والمهمة التى تقوم بها بعثة الصندوق فى لبنان حاليا.





وأكد جورجيفا خلال لقائها بميقاتى على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك حرص صندوق النقد على انجاز الاتفاق النهائى مع لبنان فى أسرع وقت، داعية لاستكمال الخطوات المطلوبة لبنانيا والمتمثلة فى إقرار التشريعات الإصلاحية فى مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف. وقالت إن الاهتمام الدولى بلبنان لا يزال موجودا لكن ينبغى الإسراع فى الخطوات المطلوبة لبنانيا، لان الوقت بات داهما فى ضوء الركود الاقتصادى العالمى والمخاوف من صعوبات عالمية فى مجال الطاقة والغذاء.

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