بريطانيا ستساهم بنفس مقدار دعمها لأوكرانيا فى 2023

جدة - نرمين السيد - أفاد بيان للحكومة البريطانية أن رئيسة الوزراء ليز تراس ستستغل زيارتها إلى نيويورك هذا الأسبوع لترسيخ التزام المملكة المتحدة بأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها فضلا عن الإعلان عن تقديم المملكة المتحدة دعما مماثلا أو أزيد من الدعم العسكرى القياسى لأوكرانيا العام الجارى فى 2023.





وذكر البيان أن العالم شهد فى الأسبوعين الماضيين لحظة مهمة فى العملية العسكرية فى أوكرانيا حيث تم تحرير أراض فى شرق البلاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. وستشير رئيس الوزراء إلى هذا النجاح كدليل على ما يمكن أن يفعله الشعب الأوكرانى بدعم من الديمقراطيات الشقيقة.

وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء ستؤكد فى خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على التزام المملكة المتحدة طويل الأمد تجاه أوكرانيا دون تهاون فى الدعم العسكرى والإنسانى والسياسى للبلاد.

وتعد المملكة المتحدة بالفعل ثانى أكبر مانح عسكرى لأوكرانيا، حيث تعهدت بتقديم 2.3 مليار جنيه إسترلينى فى عام 2022. ودلالت 27 ألف فرد من القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2015، وفى العام الماضى قدمت لندن ​​مئات الصواريخ وخمسة أنظمة دفاع جوى و120 مركبة مدرعة وأكثر من 200 ألف قطعة من المعدات العسكرية غير الفتاكة.

وشهد الأسبوع الماضى أكبر حركة تجارية للذخيرة على الطرق منذ الحرب العالمية الثانية حيث ذهبت عشرات الآلاف من ذخيرة المدفعية التى تبرعت بها المملكة المتحدة إلى الخطوط الأمامية فى أوكرانيا.

وسيتم تحديد الطبيعة الدقيقة للدعم العسكرى البريطانى فى عام 2023 بناءً على احتياجات القوات المسلحة لأوكرانيا. ومع ذلك، من المتوقع أن تشمل معدات مثل نظام الإطلاق الصاروخى المتعدد، الذى قدمته المملكة المتحدة وغيرها لأوكرانيا، والذى كان حاسمًا فى السماح لأوكرانيا باستعادة أكثر من 3000 كيلومتر مربع من الأراضى فى الأيام الأخيرة -بحسب البيان.

وقالت رئيسة الوزراء: "كانت انتصارات أوكرانيا فى الأسابيع الأخيرة ملهمة... لقد أظهر الأوكرانيون ما يمكنهم فعله عندما يحصلون على الدعم العسكرى والاقتصادى والسياسى الذى يحتاجون إليه. رسالتى لشعب أوكرانيا هى: ستظل المملكة المتحدة خلفكم مباشرة فى كل خطوة على الطريق. أمنك هو أمننا.

وأضافت أنه بينما يكافح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للحفاظ على سيطرته فى شرق أوكرانيا، فإنه يستخدم قبضة روسيا على إمدادات الطاقة الأوروبية لابتزاز شعوب أوروبا اقتصاديًا. وفى وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت روسيا مرة أخرى خط أنابيب نورد ستريم. وبسبب التهديدات والقيود الروسية على الإمدادات، شهد العالم ارتفاعًا حادًا فى أسعار الطاقة والغذاء فى الأشهر الأخيرة.

وستستخدم رئيسة الوزراء اجتماعاتها مع زملائها القادة والمديرين التنفيذيين فى نيويورك لتحفيز الجهود العالمية لمنع روسيا من جنى أرباح من صادراتها من الطاقة مع إنهاء اعتماد الطاقة على الأنظمة الاستبدادية- بحسب البيان.

وتابعت أنه "من خلال إغلاق صنابير خط أنابيب الغاز نورد ستريم، دفع بوتين ملايين الأشخاص فى أوروبا إلى شتاء أكثر برودة وصعوبة. وإن العديد من الأرواح فى أوكرانيا وأوروبا وحول العالم يتم التلاعب بهم من خلال الاعتماد على الطاقة الروسية. نحن بحاجة إلى العمل معًا لإنهاء هذا بشكل نهائى".