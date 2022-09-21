العالم اليوم - تقارير: السعودية تعتزم إرسال رائدي فضاء لمحطة الفضاء الدولية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 21 سبتمبر 2022 12:22 صباحاً - نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة إن السعودية تعتزم إرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة من شركة سبيس إكس، لتصبح أحدث دولة خليجية تعزز العلاقات مع شركات الفضاء الأميركية الخاصة.

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها لكي تتحدث عن طاقم المهمة قبل الإعلان الرسمي عنها، إن اتفاقا تم توقيعه دون إعلان في وقت سابق من هذا العام مع شركة أكسيوم سبيس في هيوستون التي تنظم وتدير مهمات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أميركية.

وقالت المصادر إنه بموجب الاتفاق، سينطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الكبسولة كرو دراجون من سبيس إكس في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية لمدة أسبوع تقريبا في أوائل العام المقبل. وسيكون الاثنان أول سعوديين يذهبان إلى الفضاء على متن مركبة فضائية خاصة.

وقالت رويترز إنه أكسيوم لم تعلق على الخبر حتى الآن، كما لم يتسن التواصل مع مسؤولين في الهيئة السعودية للفضاء، التي تأسست عام 2018، للحصول على تعليق.

وقالت المصادر إن رائدي الفضاء السعوديين سينضمان إلى اثنين من الأميركيين أُعلن اسماهما سابقا، وهما رائدة الفضاء المتقاعدة من ناسا بيجي ويتسون وقائد سيارات السباق والمستثمر جون شوفنر. وستكون المهمة، المسماة إيه.إكس-2، هي الرحلة الفضائية الثانية التي تنظمها شركة أكسيوم.

وقال مسؤول أميركي إن رواد الفضاء في الرحلة الخاصة على متن إيه.إكس-2 لم تتم الموافقة عليهم بعد من قبل لجنة ترأسها ناسا من المعنيين والشركاء في محطة الفضاء، مثل روسيا وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية. وأضاف المسؤول أن من المرجح أن تحصل البعثة على الموافقة.

وأطلقت أكسيوم أول مهمة خاصة لها إلى محطة الفضاء في أبريل حين أرسلت طاقما مكونا من أربعة أفراد إلى المحطة على متن الكبسولة كرو دراجون من سبيس إكس والتي ضمت مستثمرا كنديا ورجل أعمال إسرائيليا.

وأعلنت أكسيوم أمس الاثنين اتفاقا مع تركيا لإرسال أول رائدي فضاء من البلاد إلى الفضاء في أواخر عام 2023. ومن المرجح أن يكون ذلك لمهمة إيه.إكس-3، وفقا لمصدر مطلع.

ولم تتضح قيمة اتفاق أكسيوم مع السعودية. وبيع المقعد الواحد في كرو دراجون خلال أول مهمة لأكسيوم مقابل 55 مليون دولار.