تونس تصادق على مواعيد وإجراءات الانتخابات التشريعية

جاء ذلك خلال إشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ونائبه ماهر الجديدى وأعضاء مجلس الهيئة محمد التليلى المنصرى ومحمود الواعر ومحمد نوفل الفريخة بحضور الجهاز التنفيذى للهيئة على اجتماع لمجلس الهيئة، فى إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية القادمـة.
وأعلن فاروق بوعسكر أنه ستبدأ غدًا الأربعاء عملية التسجيل الآلى للناخبين، على أن تتاح عملية التثبت من العناوين الفعلية للناخبين خلال الفترة من 26 سبتمبر المقبل إلى 13 أكتوبر القادم على أن تخصص نفس الفترة أيضا لمرحلة النزاعات فى قائمة الناخبين.
وأوضح أن مرحلة تقديم الترشحات ستكون خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر، على أن تخصص الفترة من 2 إلى 20 نوفمبر للنظر فى النزاعات فى قائمات المترشحين المقبولة أوليًا، لتكون الحملة الانتخابية فى الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر القادم.
وتبدأ عملة الاقتراع للتونسيين بالخارج فى الانتخابات التشريعية يوم 15 ديسمبر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية فى الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، لينظر بعدها فى النزاعات على تلك النتائج خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2023، ليتم الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التشريعية يوم 19 يناير 2023.
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