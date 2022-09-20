العاهل الأردنى يؤكد أهمية التعاون بين بلاده والعراق ومصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردنى فى نيويورك اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى حيث بحثا العلاقات التاريخية المتينة بين الأردن والعراق.

وجدد العاهل الأردنى، خلال اللقاء الذى عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى، التأكيد على وقوف الأردن إلى جانب العراق وشعبه الشقيق فى تعزيز أمنه واستقراره ومواصلة مسيرته فى التقدم.

ولفت الملك عبدالله الثانى إلى دور العراق المحورى فى المنطقة، مشيداً بجهود الكاظمى فى دعم مساعى الحوار الوطنى.

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية إدامة التنسيق والتشاور، والحرص على المضى قدما فى المشاريع بين البلدين، والتعاون الثلاثى مع مصر.

كما تم بحث تعزيز الجهود المشتركة فى محاربة الإرهاب والتطرف، ضمن نهج شمولى.

حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفيرة الأردنية فى واشنطن دينا قعوار.