غدا.. الرئيس الأمريكى يركز فى كلمته أمام الجمعية العامة على دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسب شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية اليوم الثلاثاء فإن خطاب بايدن أمام دورة انعقاد الجمعية العامة الـ77 يأتى فى ظل وصول العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا 200 يوم، ومع استمرار صراع حكومات العالم مع تراجع جائحة كورونا وتزايد الشكوك حول قضية التغير المناخى.
ورجحت أن يستخدم بايدن خطابه على المنبر الدولى فى محاولة لدفع حلفاء بلاده بالأمم المتحدة لدعم القوات الأوكرانية.
وكانت ليندا توماس ـ جرينفيلد السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صرحت للصحفيين بأن الوفد الأمريكى بالمنظمة الدولية سيجتمع مع نظيره الأوكرانى على هامش اجتماعات الجمعية العامة، لكنه ليس من المقرر عقد اجتماع مماثل مع الوفد الروسى.
ويذكر أن بايدن كان قد ألقى كلمته فى العام الماضى أمام أعضاء الجمعية العامة، 193 عضوا، للدفاع عن قراره بإنهاء أطول حرب لأمريكا فى أفغانستان.
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