العالم اليوم - مقتل امرأة مسنة تبلغ 84 عاما في هجوم وسط إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 11:29 مساءً - قتلت امرأة مسنة تبلغ 84 عاما في "هجوم" في مدينة حولون بوسط اسرائيل، وفق ما أفادت الشرطة الاسرائيلية.

وحددت الشرطة هوية المشتبه بتنفيذ الهجوم بأنه فلسطيني يبلغ 28 عاما ويدعى موسى صرصور من قلقيلية في الضفة الغربية، حيث نشرت صورة له وطلبت من الجمهور المساعدة لتحديد مكانه.

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